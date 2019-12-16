У Володимирі зловили трьох п'яних водіїв





Про це



Так, о 00:40 5-го березня на вулиці Ковельській протокол за статтею 130 КУпАП склали на жителя Іваничівського району.



О 21:10 того ж дня на вулиці Шухевича – на жителя Володимир-Волинського району, а також о 23:00 на вулиці Ковельскій – на жителя Володимир-Волинського району.



Водіям загрожує накладення штрафу у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському в ніч 5-го березня та ввечері правоохоронці склали три протоколи за кермування авто в стані алкогольного сп’яніння.Про це БУГу повідомили у Володимир-Волинському відділенні поліції.Так, о 00:40 5-го березня на вулиці Ковельській протокол за статтею 130 КУпАП склали на жителя Іваничівського району.О 21:10 того ж дня на вулиці Шухевича – на жителя Володимир-Волинського району, а також о 23:00 на вулиці Ковельскій – на жителя Володимир-Волинського району.Водіям загрожує накладення штрафу у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію