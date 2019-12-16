У Володимирі зловили трьох п'яних водіїв
Сьогодні, 19:01
У Володимирі-Волинському в ніч 5-го березня та ввечері правоохоронці склали три протоколи за кермування авто в стані алкогольного сп’яніння.
Про це БУГу повідомили у Володимир-Волинському відділенні поліції.
Так, о 00:40 5-го березня на вулиці Ковельській протокол за статтею 130 КУпАП склали на жителя Іваничівського району.
О 21:10 того ж дня на вулиці Шухевича – на жителя Володимир-Волинського району, а також о 23:00 на вулиці Ковельскій – на жителя Володимир-Волинського району.
Водіям загрожує накладення штрафу у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це БУГу повідомили у Володимир-Волинському відділенні поліції.
Так, о 00:40 5-го березня на вулиці Ковельській протокол за статтею 130 КУпАП склали на жителя Іваничівського району.
О 21:10 того ж дня на вулиці Шухевича – на жителя Володимир-Волинського району, а також о 23:00 на вулиці Ковельскій – на жителя Володимир-Волинського району.
Водіям загрожує накладення штрафу у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає жінок з святом весни
Останні новини
У Володимирі зловили трьох п'яних водіїв
Сьогодні, 19:01
У луцькому підземеллі стартував новий туристичний сезон. ВІДЕО
Сьогодні, 18:26
Бельгійська вафля, італійська кава і кленовий сироп: чим пригощають локації «Coffee & Gelato»*
Сьогодні, 17:20
Медіа