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У Володимирі зловили трьох п'яних водіїв

У Володимирі зловили трьох п'яних водіїв
У Володимирі-Волинському в ніч 5-го березня та ввечері правоохоронці склали три протоколи за кермування авто в стані алкогольного сп’яніння.

Про це БУГу повідомили у Володимир-Волинському відділенні поліції.

Так, о 00:40 5-го березня на вулиці Ковельській протокол за статтею 130 КУпАП склали на жителя Іваничівського району.

О 21:10 того ж дня на вулиці Шухевича – на жителя Володимир-Волинського району, а також о 23:00 на вулиці Ковельскій – на жителя Володимир-Волинського району.

Водіям загрожує накладення штрафу у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

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Теги: водій, алкоголь, Володимир-Волинський
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