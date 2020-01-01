У Луцьку діти розбили дві автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 19:24
Четверо дітей віком 10-12 років опівдні потрощили дві автівки на вулиці Набережній у Луцьку.
Про це "Суспільному" розповів власник машин марки Alfa Romeo Євген Березнюк.
Інше розбите авто – марки «запорожець», належить батькові чоловіка. У машинах розбиті вікна, фари. На місці події працювала поліція. Зі слів Євгена Березнюка, шкоди завдано на 25 тисяч гривень.
"Подзвонили знайомі, сказали: б’ють твою машину. І все, ми приїхали, зловили тих дітей. Поїхали у міськвідділ. Цегла, арматура, от – ключ валяється, я так зрозумів, усе, що під руками було: одну побили, другу побили. Дістали сидіння, я уже не знаю, чим їм та машина – запорожець мішав", - розповів власник побитої автівки Євген Березнюк.
Старша інспекторка сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Анна Павловська розповіла: подія зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв про вчинення кримінальних правопорушень. Нині триває перевірка.
Зв’язатися з батьками неповнолітніх не вдалося.
Деталі - згодом.
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Про це "Суспільному" розповів власник машин марки Alfa Romeo Євген Березнюк.
Інше розбите авто – марки «запорожець», належить батькові чоловіка. У машинах розбиті вікна, фари. На місці події працювала поліція. Зі слів Євгена Березнюка, шкоди завдано на 25 тисяч гривень.
"Подзвонили знайомі, сказали: б’ють твою машину. І все, ми приїхали, зловили тих дітей. Поїхали у міськвідділ. Цегла, арматура, от – ключ валяється, я так зрозумів, усе, що під руками було: одну побили, другу побили. Дістали сидіння, я уже не знаю, чим їм та машина – запорожець мішав", - розповів власник побитої автівки Євген Березнюк.
Старша інспекторка сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Анна Павловська розповіла: подія зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв про вчинення кримінальних правопорушень. Нині триває перевірка.
Зв’язатися з батьками неповнолітніх не вдалося.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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