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У Луцьку діти розбили дві автівки. ВІДЕО

У Луцьку діти розбили дві автівки. ВІДЕО
Четверо дітей віком 10-12 років опівдні потрощили дві автівки на вулиці Набережній у Луцьку.

Про це "Суспільному" розповів власник машин марки Alfa Romeo Євген Березнюк.

Інше розбите авто – марки «запорожець», належить батькові чоловіка. У машинах розбиті вікна, фари. На місці події працювала поліція. Зі слів Євгена Березнюка, шкоди завдано на 25 тисяч гривень.

"Подзвонили знайомі, сказали: б’ють твою машину. І все, ми приїхали, зловили тих дітей. Поїхали у міськвідділ. Цегла, арматура, от – ключ валяється, я так зрозумів, усе, що під руками було: одну побили, другу побили. Дістали сидіння, я уже не знаю, чим їм та машина – запорожець мішав", - розповів власник побитої автівки Євген Березнюк.

Старша інспекторка сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Анна Павловська розповіла: подія зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв про вчинення кримінальних правопорушень. Нині триває перевірка.

Зв’язатися з батьками неповнолітніх не вдалося.



Деталі - згодом.

У Луцьку діти розбили дві автівки. ВІДЕО
У Луцьку діти розбили дві автівки. ВІДЕО

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Теги: Луцьк, діти, машини
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