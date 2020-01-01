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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 7 і 8 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 7 і 8 березня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі можливий невеликий дощ. У неділю в регіоні буде суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі від +1 до +5 градусів, удень до +6…+11. Вітер південно-західний, західний, південно-східний і південний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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