Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 7 і 8 березня
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі можливий невеликий дощ. У неділю в регіоні буде суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від +1 до +5 градусів, удень до +6…+11. Вітер південно-західний, західний, південно-східний і південний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо.
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У суботу в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі можливий невеликий дощ. У неділю в регіоні буде суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від +1 до +5 градусів, удень до +6…+11. Вітер південно-західний, західний, південно-східний і південний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо.
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