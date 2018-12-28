На Волині відремонтують трасу за понад 5 мільйонів
Сьогодні, 21:13
Цього року заплановано провести поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення у Волинській області Т-03-08 Любомль–Дубечне–Здомишель–Ратне–Камінь-Каширський–Любешів–Р-14.
Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 6 квітня. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 12 травня, - інформує ІА Волинські новини.
Очікувана вартість робіт становить 5,531 мільйона гривень.
Йдеться про ремонт окремими ділянками на десятикілометровому відрізку траси – між 119-м і 130-м кілометрами дороги.
Роботи включатимуть улаштування кюветів, очищення покриття, ліквідацію вибоїн, розлив бітуму, ущільнення асфальтобетонного шару, нанесення горизонтальної розмітки, встановлення дорожніх знаків тощо.
Серед вимог до учасників торгів – наявність працівників відповідної кваліфікації, необхідного обладнання, зокрема трьох дорожніх катків, п’яти автомобілів для перевезення асфальтобетону, асфальтоукладальника й екскаватора, та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
Ремонт планують закінчити до кінця поточного року.
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Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 6 квітня. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 12 травня, - інформує ІА Волинські новини.
Очікувана вартість робіт становить 5,531 мільйона гривень.
Йдеться про ремонт окремими ділянками на десятикілометровому відрізку траси – між 119-м і 130-м кілометрами дороги.
Роботи включатимуть улаштування кюветів, очищення покриття, ліквідацію вибоїн, розлив бітуму, ущільнення асфальтобетонного шару, нанесення горизонтальної розмітки, встановлення дорожніх знаків тощо.
Серед вимог до учасників торгів – наявність працівників відповідної кваліфікації, необхідного обладнання, зокрема трьох дорожніх катків, п’яти автомобілів для перевезення асфальтобетону, асфальтоукладальника й екскаватора, та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
Ремонт планують закінчити до кінця поточного року.
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