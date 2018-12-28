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На Волині відремонтують трасу за понад 5 мільйонів

На Волині відремонтують трасу за понад 5 мільйонів
Цього року заплановано провести поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення у Волинській області Т-03-08 Любомль–Дубечне–Здомишель–Ратне–Камінь-Каширський–Любешів–Р-14.

Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 6 квітня. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 12 травня, - інформує ІА Волинські новини.

Очікувана вартість робіт становить 5,531 мільйона гривень.

Йдеться про ремонт окремими ділянками на десятикілометровому відрізку траси – між 119-м і 130-м кілометрами дороги.

Роботи включатимуть улаштування кюветів, очищення покриття, ліквідацію вибоїн, розлив бітуму, ущільнення асфальтобетонного шару, нанесення горизонтальної розмітки, встановлення дорожніх знаків тощо.

Серед вимог до учасників торгів – наявність працівників відповідної кваліфікації, необхідного обладнання, зокрема трьох дорожніх катків, п’яти автомобілів для перевезення асфальтобетону, асфальтоукладальника й екскаватора, та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

Ремонт планують закінчити до кінця поточного року.

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Теги: траса, ремонт, волинь, дорга
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