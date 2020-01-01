Освіта, побут, культура: волинянин розповів про життя у Китаї





Аби дізнатись, яким є життя українців закордоном, Артема Ращупкіна. Він – володимирчанин, який вже шостий рік живе у Китаї разом з дружиною Юлією.



Під час інтерв’ю Артем розповів, чому обрали саме цю країну, про те, як знайшли роботу, як вдалося адаптуватися, не знаючи китайської мови.



Подружжя викладає англійську мову для китайських дітей, тож обговорювали питання освіти, порівнювали системи освіти та основні підходи до цього питання в Китаї та Україні. Розпитали про плани на майбутнє, зокрема – чи не планують повертатись до України.



У своєму профілі в інстаграмі Артем розповідає про особливості життя в Китаї, подорожі, а також не минає увагою важливі питання, як, наприклад, поширення коронавірусу.







Саме цю тему останнім часом він активно обговорює, розвінчуючи фейкову інформацію, яку часто поширюють. Звичайно ж, в нашому інтерв’ю ми теж говорили про це, адже на момент виходу статті Артем вже повертається до Китаю.

















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