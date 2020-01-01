вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Освіта, побут, культура: волинянин розповів про життя у Китаї

Освіта, побут, культура: волинянин розповів про життя у Китаї
«Добре там, де нас нема» – це висловлювання можна часто почути. Можливо, саме тому щороку чимало українців покидає Батьківщину у пошуках кращого життя, більших заробітних плат або ж просто через цікавість до нового та незвіданого.

Аби дізнатись, яким є життя українців закордоном, інтернет-видання «БУГ» запросило у студію Артема Ращупкіна. Він – володимирчанин, який вже шостий рік живе у Китаї разом з дружиною Юлією.

Під час інтерв’ю Артем розповів, чому обрали саме цю країну, про те, як знайшли роботу, як вдалося адаптуватися, не знаючи китайської мови.

Подружжя викладає англійську мову для китайських дітей, тож обговорювали питання освіти, порівнювали системи освіти та основні підходи до цього питання в Китаї та Україні. Розпитали про плани на майбутнє, зокрема – чи не планують повертатись до України.

У своєму профілі в інстаграмі Артем розповідає про особливості життя в Китаї, подорожі, а також не минає увагою важливі питання, як, наприклад, поширення коронавірусу.



Саме цю тему останнім часом він активно обговорює, розвінчуючи фейкову інформацію, яку часто поширюють. Звичайно ж, в нашому інтерв’ю ми теж говорили про це, адже на момент виходу статті Артем вже повертається до Китаю.


Освіта, побут, культура: волинянин розповів про життя у Китаї


Освіта, побут, культура: волинянин розповів про життя у Китаї


Освіта, побут, культура: волинянин розповів про життя у Китаї


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинянин, китай, життя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає жінок з святом весни
Останні новини
Освіта, побут, культура: волинянин розповів про життя у Китаї
Сьогодні, 21:37
На Волині відремонтують трасу за понад 5 мільйонів
Сьогодні, 21:13
Чим коронавірус відрізняється від грипу: симптоми і інкубаційний період
Сьогодні, 20:42
Волиняни можуть безкоштовно отримати від центру зайнятості ваучер на навчання
Сьогодні, 20:28
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 7 і 8 березня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Судитимуть волинянина, у якого вдома знайшли пів кілограма бурштину Судитимуть волинянина, у якого вдома знайшли пів кілограма бурштину
04 березень, 16:50
Судили волинянина, який вдома зберігав наркотики Судили волинянина, який вдома зберігав наркотики
02 березень, 18:15
12-річний співак з Волині переміг у конкурсі у Лондоні 12-річний співак з Волині переміг у конкурсі у Лондоні
02 березень, 14:05
Панікувати не варто: волинянка розповіла, як у Китаї борються із коронавірусом Панікувати не варто: волинянка розповіла, як у Китаї борються із коронавірусом
02 березень, 12:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку через коронавірус дезінфікуватимуть маршрутки і тролейбуси
Сьогодні, 12:25
 1
Освіта, побут, культура: волинянин розповів про життя у Китаї
Сьогодні, 21:37
 0
На Волині відремонтують трасу за понад 5 мільйонів
Сьогодні, 21:13
 0
Чим коронавірус відрізняється від грипу: симптоми і інкубаційний період
Сьогодні, 20:42
 0
Волиняни можуть безкоштовно отримати від центру зайнятості ваучер на навчання
Сьогодні, 20:28
 0
Медіа
відео
1/8