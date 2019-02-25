Юна волинянка виборола золото на Чемпіонаті України з лижних гонок

Анна Клим’юк, котра виборола три золоті медалі.



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За підсумками змагань юну спортсменку запросили до складу національної збірної.







Дівчинка займається гірськолижним спортом уже рік, і за цей період їй вдалося досягнути високих результатів. Та це не єдине її захоплення. Окрім лиж полюбляє їздити верхи на конях. І робить це на професійному рівні. Так, влітку на трьох змаганнях з конкуру (олімпійський вид спорту, суть якого полягає у подоланні перешкод певної складності у визначеному порядку на спеціальному полі) посіла перше місце.



Сьогодні Аня перебуває на спортивних зборах у Карпатах у складі національної збірної і готується до Кубку України з лижних гонок, який відбудеться у березні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно у Карпатах відбувся Чемпіонат України з лижних гонок. У юніорській віковій групі впевнену перемогу по всіх трьох категоріях: у спринтерській дистанції на 500 метрів, заїзді на 2 км у класичному стилі та забігу на 2 км у ковзанковому, посіла учениці ЗОШ №1 1-ІІІІ ступенів 7-А класу, котра виборола три золоті медалі.Про це пише Володимир Медіа.За підсумками змагань юну спортсменку запросили до складу національної збірної.Дівчинка займається гірськолижним спортом уже рік, і за цей період їй вдалося досягнути високих результатів. Та це не єдине її захоплення. Окрім лиж полюбляє їздити верхи на конях. І робить це на професійному рівні. Так, влітку на трьох змаганнях з конкуру (олімпійський вид спорту, суть якого полягає у подоланні перешкод певної складності у визначеному порядку на спеціальному полі) посіла перше місце.Сьогодні Аня перебуває на спортивних зборах у Карпатах у складі національної збірної і готується до Кубку України з лижних гонок, який відбудеться у березні.

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