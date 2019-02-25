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Юна волинянка виборола золото на Чемпіонаті України з лижних гонок

Юна волинянка виборола золото на Чемпіонаті України з лижних гонок
Нещодавно у Карпатах відбувся Чемпіонат України з лижних гонок. У юніорській віковій групі впевнену перемогу по всіх трьох категоріях: у спринтерській дистанції на 500 метрів, заїзді на 2 км у класичному стилі та забігу на 2 км у ковзанковому, посіла учениці ЗОШ №1 1-ІІІІ ступенів 7-А класу Анна Клим’юк, котра виборола три золоті медалі.

Про це пише Володимир Медіа.

За підсумками змагань юну спортсменку запросили до складу національної збірної.

Юна волинянка виборола золото на Чемпіонаті України з лижних гонок


Дівчинка займається гірськолижним спортом уже рік, і за цей період їй вдалося досягнути високих результатів. Та це не єдине її захоплення. Окрім лиж полюбляє їздити верхи на конях. І робить це на професійному рівні. Так, влітку на трьох змаганнях з конкуру (олімпійський вид спорту, суть якого полягає у подоланні перешкод певної складності у визначеному порядку на спеціальному полі) посіла перше місце.

Сьогодні Аня перебуває на спортивних зборах у Карпатах у складі національної збірної і готується до Кубку України з лижних гонок, який відбудеться у березні.


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Теги: анна клим'юк, спорт, лижі
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