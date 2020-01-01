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У пасажирські потяги повертають поліцейський супровід

У пасажирські потяги повертають поліцейський супровід
В рамках пілотного проєкту Укрзалізниця спільно з Національною поліцією України організували супровід працівниками поліції пасажирських поїздів. Зокрема, № 122/121 Миколаїв — Київ — Рівне та № 24/23 Одеса — Москва.

Ці поїзди були обрані для пілотного проєкту через найбільшу кількість зафіксованих правопорушень, – повідомляють на сайті Укрзалізниці.

«У межах реалізації стратегічної програми «Назустріч клієнту», що має на меті поліпшення якості послуг на залізничному транспорті, Укрзалізниця імплементує план заходів із підвищення безпеки пасажирів у поїздах та на вокзалах. Розвиток співпраці з Національною поліцією є важливою складовою», — прокоментував член правління компанії Марчін Целеєвський.

Варто зазначити, що в період 21-27 лютого цього року, за даними поліції, складено 27 адміністративних постанов за ст. 175 ч. 1 (заборона куріння), 3 адміністративні постанови за ст. 178 ч. 1 (про заборону вживання алкогольних напоїв), 25 осіб отримали усні попередження.

Також 27 лютого 2020 року під час слідування поїзда № 24/23 Одеса — Москва працівники поліції успішно попередили пограбування пасажира та затримали підозрюваного.

Наразі Укрзалізниця та Національна поліція працюють над спільним планом дій щодо збільшення кількості поїздів, що курсуватимуть у супроводі правоохоронців.

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Теги: укрзалізниця, поліція, супровід
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