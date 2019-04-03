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В Україні запровадили нові держстандарти для школярів

В Україні запровадили нові держстандарти для школярів
Міністерство освіти і науки розробило новий Державний стандарт базової середньої освіти.

Проєкт стандарту опублікували на сайті МОН до громадського обговорення 4 березня 2020 року, – повідмляє Урядовий портал.

Держстандарт для 5-9 класів не лише містить нові вимоги до того, що має знати учень у 21 столітті, а й змінилася його форма – тепер вчителі мають дуже конкретні вимоги до того, що дитина має знати, при цьому вчителю надається свобода у виборі навчальних інструментів.

Державний стандарт встановлює вимоги до компетентностей, якими мають оволодіти учні середньої школи (5-9 класи). До таких компетентностей належать: математична, екологічна, інформаційно-комунікаційна, культурна, вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, інноваційність, навчання впродовж життя, громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, моралі, справедливості, рівності, свободи, прав людини, добробуту та здорового способу життя, нетерпимості до проявів корупції, підприємливість та фінансова грамотність.

Державний стандарт також є основою для розробки типових та інших освітніх програм.

Базовий навчальний план, який пропонує Держстандарт, визначає загальний обсяг навчального навантаження учнів та дає уявлення про зміст і структуру базової загальної середньої освіти. Він встановлює погодинне співвідношення між освітніми галузями за роками навчання, визначає граничне тижневе навантаження та загальну щорічну кількість годин за освітніми галузями. Базовий навчальний план використовуватиметься під час розробки типових та інших освітніх програм.

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Теги: учень, школа, стандарти
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