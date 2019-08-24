Засудили волинянина, який вбив співмешканку гітарою





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, -



17 серпня 2019 року обвинувачений, перебуваючи у вітальні власного будинку, під час конфлікту зі співмешканкою штовхнув її. Жнка від удару впала на підлогу. Після цього чоловік схопив гітару та тричі вдарив жінку по спині та попереку.



Внаслідок отриманих травм жінка наступного дня померла.



Допитаний в судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину повністю та щиро розкаявся у вчиненому. Та розповів, що з потерпілою перебував у фактичних шлюбних відносинах. Стосунки між ними були хорошими, але інколи вони сварились, бо жінка час від часу їздила в Ковель, де грала на гроші в гральному клубі та зловживала спиртним.



Обвинувачений пригадав, що в день злочину вони разом зі співмешканкою допомагали односельчанину різати дрова, а після цього вживали спиртні напої. Коли вони вийшли з будинку, потерпіла впала на землю, бо була п’яна. Тож він залишив її на тому ж місці, сказавши, що забере через пів години.



Зі слів чоловіка, згодом потерпіла зайшла до хати, взяла лопату та почала розмахувати перед ним, намагаючись вдарити його, бо він залишив її на подвір’ї сусіда. Натомість обвинувачений забрав лопату з рук потерпілої. Тоді вона, схопивши стілець, вдарила ним чоловіку в обличчя, а той, сподіваючись, що вона заспокоїться, пішов в іншу кімнату та ліг на ліжко.



Проте жінка, як повідомив обвинувачений, зайшла до кімнати та почала його бити кулаками, тож він відштовхнув її. Коли жінка впала на коліна, то він не стримався і вдарив їй гітарою тричі в ділянку сідниць. Після цього, як повідомила обвинуваченому сусідка, потерпіла пішла до неї.



Через 20 хвилин він виявив на подвір’ї свою співмешканку без свідомості. Привівши її до тями, виклав швидку. Після огляду потерпілої лікар запропонував їхати до медичного закладу на обстеження, однак жінка категорично відмовилась. Після від`їзду швидкої допомоги він та потерпіла лягли спати приблизно в післяобідню пору. Він прокинувся вранці наступного дня, а коли зайшов в кухню, то побачив там потерпілу, яка стояла на колінах, спершись руками на диван. Вона була мертвою.



Врахувавши всі обставни справи, суд призначив волинянину покарання у виді трьох років обмеження волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянину, який гітарою наніс своїй співмешканці смертельні тілесні ушкодження, призначили покарання у виді обмеження волі строком на три роки.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.17 серпня 2019 року обвинувачений, перебуваючи у вітальні власного будинку, під час конфлікту зі співмешканкою штовхнув її. Жнка від удару впала на підлогу. Після цього чоловік схопив гітару та тричі вдарив жінку по спині та попереку.Внаслідок отриманих травм жінка наступного дня померла.Допитаний в судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину повністю та щиро розкаявся у вчиненому. Та розповів, що з потерпілою перебував у фактичних шлюбних відносинах. Стосунки між ними були хорошими, але інколи вони сварились, бо жінка час від часу їздила в Ковель, де грала на гроші в гральному клубі та зловживала спиртним.Обвинувачений пригадав, що в день злочину вони разом зі співмешканкою допомагали односельчанину різати дрова, а після цього вживали спиртні напої. Коли вони вийшли з будинку, потерпіла впала на землю, бо була п’яна. Тож він залишив її на тому ж місці, сказавши, що забере через пів години.Зі слів чоловіка, згодом потерпіла зайшла до хати, взяла лопату та почала розмахувати перед ним, намагаючись вдарити його, бо він залишив її на подвір’ї сусіда. Натомість обвинувачений забрав лопату з рук потерпілої. Тоді вона, схопивши стілець, вдарила ним чоловіку в обличчя, а той, сподіваючись, що вона заспокоїться, пішов в іншу кімнату та ліг на ліжко.Проте жінка, як повідомив обвинувачений, зайшла до кімнати та почала його бити кулаками, тож він відштовхнув її. Коли жінка впала на коліна, то він не стримався і вдарив їй гітарою тричі в ділянку сідниць. Після цього, як повідомила обвинуваченому сусідка, потерпіла пішла до неї.Через 20 хвилин він виявив на подвір’ї свою співмешканку без свідомості. Привівши її до тями, виклав швидку. Після огляду потерпілої лікар запропонував їхати до медичного закладу на обстеження, однак жінка категорично відмовилась. Після від`їзду швидкої допомоги він та потерпіла лягли спати приблизно в післяобідню пору. Він прокинувся вранці наступного дня, а коли зайшов в кухню, то побачив там потерпілу, яка стояла на колінах, спершись руками на диван. Вона була мертвою.Врахувавши всі обставни справи, суд призначив волинянину покарання у виді трьох років обмеження волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію