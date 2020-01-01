В Єгипті на коронавірус захворіли 12 осіб
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Серед пасажирів корабля був турист з Тайваню, у якого після повернення додому був підтверджений коронавірус.
У Єгипті виявили 12 нових випадків зараження коронавірусом СOVID-19 на річковому теплоході, який здійснював круїз Нілом з Асуана в Луксор. Про це в п'ятницю, 6 березня, повідомляє Al Ahram з посиланням на Міністерство охорони здоров'я та народонаселення Єгипту, - пише Корреспондент.
За словами офіційного представника відомства Халеда Мегахеда, серед пасажирів корабля був турист з Тайваню, у якого після повернення додому був підтверджений коронавірус.
"Інформація по каналах Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) була негайно доведена до Єгипту, нами було вжито заходів і перевірені всі, хто входив з туристом у контакт, зокрема, персонал річкового теплохода, - пояснив він. - Всі, хто спілкувався з ним, були взяті під спостереження, проби на вірус дали в підсумку позитивний результат у 12 осіб серед єгиптян, які працювали на судні".
Зазначається, що всі заражені поміщені в ізолятор, а всі хто з ними контактував, - на карантині.
До останнього моменту в Єгипті було офіційно зареєстровано лише три випадки зараження коронавірусом.
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У Єгипті виявили 12 нових випадків зараження коронавірусом СOVID-19 на річковому теплоході, який здійснював круїз Нілом з Асуана в Луксор. Про це в п'ятницю, 6 березня, повідомляє Al Ahram з посиланням на Міністерство охорони здоров'я та народонаселення Єгипту, - пише Корреспондент.
За словами офіційного представника відомства Халеда Мегахеда, серед пасажирів корабля був турист з Тайваню, у якого після повернення додому був підтверджений коронавірус.
"Інформація по каналах Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) була негайно доведена до Єгипту, нами було вжито заходів і перевірені всі, хто входив з туристом у контакт, зокрема, персонал річкового теплохода, - пояснив він. - Всі, хто спілкувався з ним, були взяті під спостереження, проби на вірус дали в підсумку позитивний результат у 12 осіб серед єгиптян, які працювали на судні".
Зазначається, що всі заражені поміщені в ізолятор, а всі хто з ними контактував, - на карантині.
До останнього моменту в Єгипті було офіційно зареєстровано лише три випадки зараження коронавірусом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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