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В Єгипті на коронавірус захворіли 12 осіб

В Єгипті на коронавірус захворіли 12 осіб
Серед пасажирів корабля був турист з Тайваню, у якого після повернення додому був підтверджений коронавірус.

У Єгипті виявили 12 нових випадків зараження коронавірусом СOVID-19 на річковому теплоході, який здійснював круїз Нілом з Асуана в Луксор. Про це в п'ятницю, 6 березня, повідомляє Al Ahram з посиланням на Міністерство охорони здоров'я та народонаселення Єгипту, - пише Корреспондент.

За словами офіційного представника відомства Халеда Мегахеда, серед пасажирів корабля був турист з Тайваню, у якого після повернення додому був підтверджений коронавірус.

"Інформація по каналах Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) була негайно доведена до Єгипту, нами було вжито заходів і перевірені всі, хто входив з туристом у контакт, зокрема, персонал річкового теплохода, - пояснив він. - Всі, хто спілкувався з ним, були взяті під спостереження, проби на вірус дали в підсумку позитивний результат у 12 осіб серед єгиптян, які працювали на судні".

Зазначається, що всі заражені поміщені в ізолятор, а всі хто з ними контактував, - на карантині.

До останнього моменту в Єгипті було офіційно зареєстровано лише три випадки зараження коронавірусом.

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Теги: коронавірус, китай, здоров'я, єгипет
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