Для українців можуть обмежити використання води
Сьогодні, 06:16
Державне агентство водних ресурсів України попередило про можливі обмеження прав водокористувачів у використанні води у випадку маловоддя.
Про це пише Українська правда.
Відомство зазначає, що через "аномальні осінь та зиму" 2019-2020 років вперше за 120 років Україна опинилася у ситуації, коли гідрометеорологічні умови можуть спричинити обмеження прав водокористувачів у використанні води.
Стаття 45 Водного кодексу України мовить, що у разі настання маловоддя можуть бути обмежені або змінені умови водокористування, в тому числі скиди води через греблі ГЕС.
Держагентство наголошує, що "у разі вживання таких заходів пріоритетність надаватиметься забезпеченню питних і побутових потреб українців".
"Українська правда" намагалася з’ясувати, які саме обмеження в користуванні води можливі і наскільки це торкнеться домівок громадян, – але поки що відповіді на свій запит не отримала.
За інформацією Укргідрометцентру, на більшості річок України спостерігається низька водність – тож цього року весняного водопілля на них не буде.
Маловоддя може призвести до пересихання малих водотоків.
Міжвідомча комісія з узгодження режимів роботи дніпровських та дністровських водосховищ вже узгоджувала режими роботи водосховищ у березні 2020 року.
Домовлено, що Український гідрометцентр до 2 числа кожного місяця надаватиме інформацію щодо настання маловоддя в основних річкових басейнах України.
У разі зміни обсягів стоку Дніпра або погіршення якості води у каскаді водосховищ, оперативна робоча група розглядатиме необхідність коригування режимів роботи каскаду позачергово.
Інформація про можливе маловоддя рік і обмеження використання води з’явилася паралельно з дискусією щодо відновлення подачі української води кримчанам.
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Про це пише Українська правда.
Відомство зазначає, що через "аномальні осінь та зиму" 2019-2020 років вперше за 120 років Україна опинилася у ситуації, коли гідрометеорологічні умови можуть спричинити обмеження прав водокористувачів у використанні води.
Стаття 45 Водного кодексу України мовить, що у разі настання маловоддя можуть бути обмежені або змінені умови водокористування, в тому числі скиди води через греблі ГЕС.
Держагентство наголошує, що "у разі вживання таких заходів пріоритетність надаватиметься забезпеченню питних і побутових потреб українців".
"Українська правда" намагалася з’ясувати, які саме обмеження в користуванні води можливі і наскільки це торкнеться домівок громадян, – але поки що відповіді на свій запит не отримала.
За інформацією Укргідрометцентру, на більшості річок України спостерігається низька водність – тож цього року весняного водопілля на них не буде.
Маловоддя може призвести до пересихання малих водотоків.
Міжвідомча комісія з узгодження режимів роботи дніпровських та дністровських водосховищ вже узгоджувала режими роботи водосховищ у березні 2020 року.
Домовлено, що Український гідрометцентр до 2 числа кожного місяця надаватиме інформацію щодо настання маловоддя в основних річкових басейнах України.
У разі зміни обсягів стоку Дніпра або погіршення якості води у каскаді водосховищ, оперативна робоча група розглядатиме необхідність коригування режимів роботи каскаду позачергово.
Інформація про можливе маловоддя рік і обмеження використання води з’явилася паралельно з дискусією щодо відновлення подачі української води кримчанам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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