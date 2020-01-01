Як капуста впливає на здоров'я печінки
Сьогодні, 03:18
Группа вчених, що представляє аграрний дослідницький інститут США в штаті Техас, зробила важливий висновок для людей, які страждають жировою хворобою печінки.
Йдеться про варіант, який розвивається без вживання алкоголю. З’ясувалося, що допомогти у вирішенні проблеми можуть свіжі овочі, - пише Ukrhealth.
Зокрема, мова йде про речовину індінол, яка присутня в капусті. На думку вчених, вживання білокачанного, кольорового і брюссельського видів здатне запропонувати альтернативу для лікування жирової хвороби печінки.
В цілому, на думку вчених будь-які овочі, котрі багаті індінолом, здатні надавати позитивний вплив.
Для жирової хвороби печінки характерне утворення тоненьких прошарків жиру, через які орган набуває «мармуровість». Найчастіше причиною розвитку хвороби є надмірно багатий насиченими жирами раціон. Серед пацієнтів з ожирінням ця патологія зустрічається в десять разів частіше, ніж у людей з нормальною вагою.
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Йдеться про варіант, який розвивається без вживання алкоголю. З’ясувалося, що допомогти у вирішенні проблеми можуть свіжі овочі, - пише Ukrhealth.
Зокрема, мова йде про речовину індінол, яка присутня в капусті. На думку вчених, вживання білокачанного, кольорового і брюссельського видів здатне запропонувати альтернативу для лікування жирової хвороби печінки.
В цілому, на думку вчених будь-які овочі, котрі багаті індінолом, здатні надавати позитивний вплив.
Для жирової хвороби печінки характерне утворення тоненьких прошарків жиру, через які орган набуває «мармуровість». Найчастіше причиною розвитку хвороби є надмірно багатий насиченими жирами раціон. Серед пацієнтів з ожирінням ця патологія зустрічається в десять разів частіше, ніж у людей з нормальною вагою.
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