Чому не можна нічого починати і обіцяти: прикмети і забобони 7 березня
Сьогодні, 10:10
Сьогодні, 7 березня, віряни відзначають День пам'яті священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського.
Про це повідомляє Радіо Максимум.
У суботу, 7 березня, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Опанас, Пилип, Федір, Анфіса, Вавило, Тит, Фотій, Михайло, Маврикій.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо голуби воркують, а синиці на гнізда сідають – це до гарної погоди потепління.
На безхмарному небі видно ясне сонце – погода незабаром зміниться.
Світанок світло-рожевий або золотистий – погода буде дуже хорошою.
Якщо жінка побачила першу ластівку, їй треба вмитися молоком, щоб зберегти молодість і красу.
Якщо дата випадає на повний місяць, не можна посипати городи і поля гноєм, тому що бур'янів буде багато.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна нічого починати – це віщує невдачу.
Не можна давати жодних обіцянок, бо буде важко виконати їх.
Заборонено планувати майбутню подорож.
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Про це повідомляє Радіо Максимум.
У суботу, 7 березня, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Опанас, Пилип, Федір, Анфіса, Вавило, Тит, Фотій, Михайло, Маврикій.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо голуби воркують, а синиці на гнізда сідають – це до гарної погоди потепління.
На безхмарному небі видно ясне сонце – погода незабаром зміниться.
Світанок світло-рожевий або золотистий – погода буде дуже хорошою.
Якщо жінка побачила першу ластівку, їй треба вмитися молоком, щоб зберегти молодість і красу.
Якщо дата випадає на повний місяць, не можна посипати городи і поля гноєм, тому що бур'янів буде багато.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна нічого починати – це віщує невдачу.
Не можна давати жодних обіцянок, бо буде важко виконати їх.
Заборонено планувати майбутню подорож.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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