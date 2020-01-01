Чому не можна нічого починати і обіцяти: прикмети і забобони 7 березня





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У суботу, 7 березня, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Опанас, Пилип, Федір, Анфіса, Вавило, Тит, Фотій, Михайло, Маврикій.



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Якщо голуби воркують, а синиці на гнізда сідають – це до гарної погоди потепління.

На безхмарному небі видно ясне сонце – погода незабаром зміниться.

Світанок світло-рожевий або золотистий – погода буде дуже хорошою.

Якщо жінка побачила першу ластівку, їй треба вмитися молоком, щоб зберегти молодість і красу.

Якщо дата випадає на повний місяць, не можна посипати городи і поля гноєм, тому що бур'янів буде багато.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



Не можна нічого починати – це віщує невдачу.

Не можна давати жодних обіцянок, бо буде важко виконати їх.

Заборонено планувати майбутню подорож.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 7 березня, віряни відзначають День пам'яті священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського.Про це повідомляє Радіо Максимум У суботу, 7 березня, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Опанас, Пилип, Федір, Анфіса, Вавило, Тит, Фотій, Михайло, Маврикій.НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇЯкщо голуби воркують, а синиці на гнізда сідають – це до гарної погоди потепління.На безхмарному небі видно ясне сонце – погода незабаром зміниться.Світанок світло-рожевий або золотистий – погода буде дуже хорошою.Якщо жінка побачила першу ластівку, їй треба вмитися молоком, щоб зберегти молодість і красу.Якщо дата випадає на повний місяць, не можна посипати городи і поля гноєм, тому що бур'янів буде багато.ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІНе можна нічого починати – це віщує невдачу.Не можна давати жодних обіцянок, бо буде важко виконати їх.Заборонено планувати майбутню подорож.

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