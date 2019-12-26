«Тепер хочу онуків оженити»: історія жінки, якій у Луцьку врятували серце

Людмила Личковська.



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Без операції був ризик просто не прокинутись



Жінка роками мучилась з високим артеріальним тиском, згодом додалась аритмія, а в моменти погіршень пульс опускався до 35 ударів за хвилину (при нормі 70-80). Сімейна лікарка виписувала медикаменти, та вони суттєво не допомагали. Коли ж жінка врешті потрапила на обстеження до кардіолога, вердикт прозвучав страшно – слід негайно робити операцію, інакше одного дня можна просто не прокинутись.



Людмилі Личковській потрібно було встановити кардіостимулятор – пристрій, який вшивається під шкіру і з допомогою електричних імпульсів «змушує» серце працювати без збоїв.



«Страшно, звісно, було, бо це ж операція, і грошей багато треба. Але чоловік сказав: не переживай, впораємось», - пригадує жінка.



Вже за день після фінальних обстежень їй зробили операцію. Каже, це було легше, ніж видавалось – процедура була під місцевою анестезією, а лікарі весь час підбадьорювали розмовами. Одразу після самопочуття помітно покращилось: минули запаморочення, втрати свідомості, аритмія, нормалізувався тиск. І хоч потрібно щодня приймати ліки, стан не порівняти з тим, що був раніше.



«Моя лікарка, Ірина Миколаївна Січкарук, просто від Бога – дуже хороша, уважна. Я сюди вже 2 тижні ходжу на перев’язки і не можу натішитись, які всі добрі, як переживають за мене. Я ж знаю, що лікарі часом не дуже приязні, а тут все по-іншому», - зізнається Людмила Личковська.



Тепер жінка має плани на життя: «Хочеться усіх внуків переженити, а ще ж дача чекає!»



Маленький пристрій рятує тих, чиє серце щодня ризикує зупинитись



Встановлювати постійні кардіостимулятори у Волинському обласному центрі кардіоваскулярної патології та тромболізису, що при Луцькій міській клінічній лікарні, почали нещодавно – восени 2019 року. Цьому передувало багато навчань на базі Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова, Інституту серця МОЗ, відвідування закордонних конференцій, а також поява у лікарні нового ангіографа – рентгенологічного апарату, який зробив ці операції можливими.



Відтоді свої кардіостимулятори отримали 15 пацієнтів. Усі вони мали серйозні проблеми з серцем і мало не щодня ризикували життям.



Лікарка-кардіолог Ірина Січкарук пояснює, що встановлення кардіостимулятора потрібне при різних патологіях, симптомами яких є сповільнення серцебиття, великі паузи між скороченнями серця. Такі пацієнти відчувають слабкість, запаморочення, при втраті свідомості ризикують травмуватись. Людям літнього віку особливо небезпечний перелом стегна при падінні. Також життя з цими симптомами ще більше погіршує стан серця. Найгірший ризик – його повна зупинка.



Втім, мати подібні проблеми можуть не лише літні, а й молоді люди. Навіть немовлята.



Що ж таке кардіостимулятор



По суті це маленький кількасантиметровий пристрій, запрограмований на те, щоб подавати імпульс у хворе серце і змушувати його битись з нормальною частотою. Він встановлюється під шкіру у підключичну ділянку, а електроди через вену заводяться безпосередньо у серце.



Роботу правильно налаштованого стимулятора пацієнти ніяк не відчувають.



«У худих людей він може бути трохи помітним під шкірою, але зазвичай апарат не видно. Пристрій захищений міцними металевими сплавами, тому пошкодити його, вдаривши, наприклад, м’ячем не можна. Наші пацієнти після операції ведуть активне життя: працюють на дачах, їздять на велосипедах, не бояться сідати за кермо», - розповідає лікарка.



Батарея, якою оснащений кардіостимулятор, може працювати 8-12 років. В подальшому її можна замінити. Раз на кілька місяців пацієнтам слід приходити на огляд. Це можна зробити не тільки там, де встановлювали пристрій, а й при потребі – в іншому місті, країні.



Минулого року в лікарні були стимулятори, закуплені за кошти місцевого бюджету. Першим пацієнтам пощастило – довелось платити лише за розхідні матеріали. Тепер прилади, на жаль, закінчились і їхня купівля лягає на плечі хворих та їхніх рідних. Один кардіостимулятор коштує від 30 до 45 тисяч гривень.

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