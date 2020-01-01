Родина з Волині виготовляє оригінальні подарунки з дерева. ВІДЕО

Жуків із Володимира-Волинського виготовляє подарунки з дерева на замовлення.



Нині це – один із способів заробітку для сім’ї. Втім свого часу заняття врятувало чоловіка від травм після участі в зоні бойових дій, повідомляє



Господар Юрій розповідає, що усьому навчився сам, професійно ніколи не займався різьбою. Свого часу участь в бойових діях на Сході України позначилася на здоров’ї та психологічному стані чоловіка. Під час реабілітації психологи порадили йому зайнятися улюбленою справою.



Різьблення таки допомогло, каже чоловік. Зізнається, справа настільки делікатна, що відволікатися на всілякі думки ніколи. А тут ще діти захотіли допомагати, потрібен час на їхнє навчання.



Згодом почав вчитися і молодший син.



Нині для родини Жуків різбярство – сімейний заробіток. Дружина розповідає, сім’ю утримують самотужки, офіційно не працюють. А діток у подружжя аж п’ятеро. Тож допомагає чимале господарство та ремесло. Замовляють вироби, за словами господаря, не лише люди з України, але й з-за кордону. Інколи роблять подарунки й для побратимів, які приїжджають на гостину.



Господар ділиться, що сировину із бука та берези купує на Закарпатті. Візерунки вигадує сам. Найперше на дереві малюють ескіз, далі вже вирізають, зачищають та чеканять.



Фінальний етап – фарбування виробу та покриття лаком. В асортитменті різноманітні скрині та кухонні приладдя. Один із найпопулярніших наборів – кухонні дощечки, ложки, коромисло та скалка. Окрім цього, дружина робить оригінальні прикраси.



Робить прикраси з жінкою і донька. Над виготовленням замовлень сім’я працює увесь день. Кажуть – ремесло не з легких, втім хочеться, аби кожен клієнт був задоволений. Адже різьбярство – основна справа родини Жуків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Подружжяіз Володимира-Волинського виготовляє подарунки з дерева на замовлення.Нині це – один із способів заробітку для сім’ї. Втім свого часу заняття врятувало чоловіка від травм після участі в зоні бойових дій, повідомляє 12 канал Господаррозповідає, що усьому навчився сам, професійно ніколи не займався різьбою. Свого часу участь в бойових діях на Сході України позначилася на здоров’ї та психологічному стані чоловіка. Під час реабілітації психологи порадили йому зайнятися улюбленою справою.Різьблення таки допомогло, каже чоловік. Зізнається, справа настільки делікатна, що відволікатися на всілякі думки ніколи. А тут ще діти захотіли допомагати, потрібен час на їхнє навчання.Згодом почав вчитися і молодший син.Нині для родини Жуків різбярство – сімейний заробіток. Дружина розповідає, сім’ю утримують самотужки, офіційно не працюють. А діток у подружжя аж п’ятеро. Тож допомагає чимале господарство та ремесло. Замовляють вироби, за словами господаря, не лише люди з України, але й з-за кордону. Інколи роблять подарунки й для побратимів, які приїжджають на гостину.Господар ділиться, що сировину із бука та берези купує на Закарпатті. Візерунки вигадує сам. Найперше на дереві малюють ескіз, далі вже вирізають, зачищають та чеканять.Фінальний етап – фарбування виробу та покриття лаком. В асортитменті різноманітні скрині та кухонні приладдя. Один із найпопулярніших наборів – кухонні дощечки, ложки, коромисло та скалка. Окрім цього, дружина робить оригінальні прикраси.Робить прикраси з жінкою і донька. Над виготовленням замовлень сім’я працює увесь день. Кажуть – ремесло не з легких, втім хочеться, аби кожен клієнт був задоволений. Адже різьбярство – основна справа родини Жуків.

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