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У відомій комп'ютерній грі знайшли Луцький замок

У відомій комп'ютерній грі знайшли Луцький замок
У комп'ютерній грі "Відьмак" знайшли схожість із замком Любарта.

Це помітив письменник та блогер Остап Українець і повідомив на своїй сторінці у facebook.

"Можна мати біля 300 годин третього "Відьмака" і тільки тоді доперти, що болотисто-лісисту локацію Велен розробники списали з Волині, а центральний замок Вроніце – копія замка Любарта в Луцьку (внутрішнє планування і топографія теж збігаються). Отак на раз-два впізнавати Ґданськ в Новіграді, Броньовиці в Броньовицях, але безславно провтикувати своє", - відзначив блогер.
У відомій комп'ютерній грі знайшли Луцький замок

Він також зауважив, що в деяких ігрових селах знаходив специфічну архітектуру, притаманну іноді й окремим селам Польщі чи Західної України. Здається, навіть деякі будинки перемальовані 1:1, каже Остап Українець.

"Творці гри реально збудували набагато якісніший діалог з нашою реальністю, ніж пан Сапковський. Мені здається, це той рівень роботи з культурою і автентикою, який варто аналізувати і вивчати", – додав блогер.

Довідково

"Відьмак" – комп'ютерна рольова гра, розроблена студією CD Projekt RED за мотивами серії романів відомого польського письменника Анджея Сапковського. Реліз гри відбувся 24 жовтня 2007 року.

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Теги: Відьмак, гра, Луцький замок
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