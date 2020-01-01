У відомій комп'ютерній грі знайшли Луцький замок
Сьогодні, 19:51
У комп'ютерній грі "Відьмак" знайшли схожість із замком Любарта.
Це помітив письменник та блогер Остап Українець і повідомив на своїй сторінці у facebook.
"Можна мати біля 300 годин третього "Відьмака" і тільки тоді доперти, що болотисто-лісисту локацію Велен розробники списали з Волині, а центральний замок Вроніце – копія замка Любарта в Луцьку (внутрішнє планування і топографія теж збігаються). Отак на раз-два впізнавати Ґданськ в Новіграді, Броньовиці в Броньовицях, але безславно провтикувати своє", - відзначив блогер.
Він також зауважив, що в деяких ігрових селах знаходив специфічну архітектуру, притаманну іноді й окремим селам Польщі чи Західної України. Здається, навіть деякі будинки перемальовані 1:1, каже Остап Українець.
"Творці гри реально збудували набагато якісніший діалог з нашою реальністю, ніж пан Сапковський. Мені здається, це той рівень роботи з культурою і автентикою, який варто аналізувати і вивчати", – додав блогер.
Довідково
"Відьмак" – комп'ютерна рольова гра, розроблена студією CD Projekt RED за мотивами серії романів відомого польського письменника Анджея Сапковського. Реліз гри відбувся 24 жовтня 2007 року.
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Це помітив письменник та блогер Остап Українець і повідомив на своїй сторінці у facebook.
"Можна мати біля 300 годин третього "Відьмака" і тільки тоді доперти, що болотисто-лісисту локацію Велен розробники списали з Волині, а центральний замок Вроніце – копія замка Любарта в Луцьку (внутрішнє планування і топографія теж збігаються). Отак на раз-два впізнавати Ґданськ в Новіграді, Броньовиці в Броньовицях, але безславно провтикувати своє", - відзначив блогер.
Він також зауважив, що в деяких ігрових селах знаходив специфічну архітектуру, притаманну іноді й окремим селам Польщі чи Західної України. Здається, навіть деякі будинки перемальовані 1:1, каже Остап Українець.
"Творці гри реально збудували набагато якісніший діалог з нашою реальністю, ніж пан Сапковський. Мені здається, це той рівень роботи з культурою і автентикою, який варто аналізувати і вивчати", – додав блогер.
Довідково
"Відьмак" – комп'ютерна рольова гра, розроблена студією CD Projekt RED за мотивами серії романів відомого польського письменника Анджея Сапковського. Реліз гри відбувся 24 жовтня 2007 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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