У відомій комп'ютерній грі знайшли Луцький замок

У комп'ютерній грі "Відьмак" знайшли схожість із замком Любарта.Це помітив письменник та блогері повідомив на своїй сторінці у facebook."Можна мати біля 300 годин третього "Відьмака" і тільки тоді доперти, що болотисто-лісисту локацію Велен розробники списали з Волині, а центральний замок Вроніце – копія замка Любарта в Луцьку (внутрішнє планування і топографія теж збігаються). Отак на раз-два впізнавати Ґданськ в Новіграді, Броньовиці в Броньовицях, але безславно провтикувати своє", - відзначив блогер.Він також зауважив, що в деяких ігрових селах знаходив специфічну архітектуру, притаманну іноді й окремим селам Польщі чи Західної України. Здається, навіть деякі будинки перемальовані 1:1, каже Остап Українець."Творці гри реально збудували набагато якісніший діалог з нашою реальністю, ніж пан Сапковський. Мені здається, це той рівень роботи з культурою і автентикою, який варто аналізувати і вивчати", – додав блогер.Довідково"Відьмак" – комп'ютерна рольова гра, розроблена студією CD Projekt RED за мотивами серії романів відомого польського письменника Анджея Сапковського. Реліз гри відбувся 24 жовтня 2007 року.