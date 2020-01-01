8 березня на Волині виставлять освячену Вселенським патріархом ікону
Сьогодні, 20:10
У Жидичині 8 березня можна буде приклонитися перед іконою, яку освятив Патріарх Варфоломій.
Про це повідомляє Чернецтво Волині у facebook.
Нагадаємо, представник Жидичинської ОТГ Юрій Матчук побував у Стамбулі у складі офіційної делегації ПЦУ. Поїздка була з нагоди 80-ліття Його Всесвятості Патріарха Варфоломія, який під час святкової божественної літургії освятив образ Божої Матері для Жидичинської обителі.
В неділю, 8 березня, ікону виставлять для поклоніння вірним.
До слова, цей образ буде храмовим на скиті Живоносне Джерело, що зараз розбудовується.
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Про це повідомляє Чернецтво Волині у facebook.
Нагадаємо, представник Жидичинської ОТГ Юрій Матчук побував у Стамбулі у складі офіційної делегації ПЦУ. Поїздка була з нагоди 80-ліття Його Всесвятості Патріарха Варфоломія, який під час святкової божественної літургії освятив образ Божої Матері для Жидичинської обителі.
В неділю, 8 березня, ікону виставлять для поклоніння вірним.
До слова, цей образ буде храмовим на скиті Живоносне Джерело, що зараз розбудовується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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