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8 березня на Волині виставлять освячену Вселенським патріархом ікону

8 березня на Волині виставлять освячену Вселенським патріархом ікону
У Жидичині 8 березня можна буде приклонитися перед іконою, яку освятив Патріарх Варфоломій.

Про це повідомляє Чернецтво Волині у facebook.

Нагадаємо, представник Жидичинської ОТГ Юрій Матчук побував у Стамбулі у складі офіційної делегації ПЦУ. Поїздка була з нагоди 80-ліття Його Всесвятості Патріарха Варфоломія, який під час святкової божественної літургії освятив образ Божої Матері для Жидичинської обителі.

В неділю, 8 березня, ікону виставлять для поклоніння вірним.

До слова, цей образ буде храмовим на скиті Живоносне Джерело, що зараз розбудовується.
8 березня на Волині виставлять освячену Вселенським патріархом ікону
8 березня на Волині виставлять освячену Вселенським патріархом ікону
8 березня на Волині виставлять освячену Вселенським патріархом ікону

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Теги: ікона, Жидичин
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