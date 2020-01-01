8 березня на Волині виставлять освячену Вселенським патріархом ікону

У Жидичині 8 березня можна буде приклонитися перед іконою, яку освятив Патріарх Варфоломій.Про це повідомляє Чернецтво Волині у facebook.Нагадаємо, представник Жидичинської ОТГпобував у Стамбулі у складі офіційної делегації ПЦУ. Поїздка була з нагоди 80-ліття Його Всесвятості Патріарха Варфоломія, який під час святкової божественної літургіїВ неділю, 8 березня, ікону виставлять для поклоніння вірним.До слова, цей образ буде храмовим на скиті Живоносне Джерело, що зараз розбудовується.