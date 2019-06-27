На волинських дорогах побільшало електрокарів

Розповіли, скільки електромобілів зареєстрували на Волині за останні роки.Про це інформують сервісні центри МВС у Волинській області.Так, із початку 2020 року в сервісних центрах МВС зареєстрували вже 37 транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.У 2019 році на Волині зареєстрували 173 "зелені" автомобілі. У 2018 році їх було значно менше - 54."Гарна тенденція на захист довкілля!", - йдеться у повідомленні.