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На волинських дорогах побільшало електрокарів

На волинських дорогах побільшало електрокарів
Розповіли, скільки електромобілів зареєстрували на Волині за останні роки.

Про це інформують сервісні центри МВС у Волинській області.

Так, із початку 2020 року в сервісних центрах МВС зареєстрували вже 37 транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

У 2019 році на Волині зареєстрували 173 "зелені" автомобілі. У 2018 році їх було значно менше - 54.

"Гарна тенденція на захист довкілля!", - йдеться у повідомленні.

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Теги: електрокари, Волинь
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