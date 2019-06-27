На волинських дорогах побільшало електрокарів
Сьогодні, 20:42
Розповіли, скільки електромобілів зареєстрували на Волині за останні роки.
Про це інформують сервісні центри МВС у Волинській області.
Так, із початку 2020 року в сервісних центрах МВС зареєстрували вже 37 транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.
У 2019 році на Волині зареєстрували 173 "зелені" автомобілі. У 2018 році їх було значно менше - 54.
"Гарна тенденція на захист довкілля!", - йдеться у повідомленні.
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Про це інформують сервісні центри МВС у Волинській області.
Так, із початку 2020 року в сервісних центрах МВС зареєстрували вже 37 транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.
У 2019 році на Волині зареєстрували 173 "зелені" автомобілі. У 2018 році їх було значно менше - 54.
"Гарна тенденція на захист довкілля!", - йдеться у повідомленні.
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