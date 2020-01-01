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Пустка і РАЦС: із чого починався 33-ій квартал у Луцьку. РЕТРОФОТО

Пустка і РАЦС: із чого починався 33-ій квартал у Луцьку. РЕТРОФОТО
Показали світлину з початку розбудови 33-го району у Луцьку.

Фото на своїй сторінці у facebook виклала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

"Луцьк, 33 квартал. Початок...", - підписала світлину вона.

Користувачі соцмережі жваво обговорювали світлину.

"Цікава логіка розбудови міста: от житлового масиву ще толком немає але ЗАГС вже є... При чому на всіх фото того часу. Тобто його раніше за інші будівлі ще побудували там", - написав Максим Рожко.

Наталія Гавриленко-Матусовська зауважила, що генплан 33-го кварталу затвердили задовго до початку будівництва. Зводили ж будинки поступово.
Пустка і РАЦС: із чого починався 33-ій квартал у Луцьку. РЕТРОФОТО

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Теги: 33 квартал, ретрофото, Луцьк
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