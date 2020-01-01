Пустка і РАЦС: із чого починався 33-ій квартал у Луцьку. РЕТРОФОТО

Показали світлину з початку розбудови 33-го району у Луцьку.Фото на своїй сторінці у facebook виклала дослідниця"Луцьк, 33 квартал. Початок...", - підписала світлину вона.Користувачі соцмережі жваво обговорювали світлину."Цікава логіка розбудови міста: от житлового масиву ще толком немає але ЗАГС вже є... При чому на всіх фото того часу. Тобто його раніше за інші будівлі ще побудували там", - написав Максим Рожко.Наталія Гавриленко-Матусовська зауважила, що генплан 33-го кварталу затвердили задовго до початку будівництва. Зводили ж будинки поступово.