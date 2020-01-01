Волинські лікарі поділилися секретом, як навчити дітей мити руки

Лікарі Ковельського МТМО показали лайфхак для батьків, як навчити дітей мити руки.Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.Для справи вам знадобиться лише три пакетика на застібці та три скибочки хліба.Берете три пластикових пакета з зіп-застібкою і три однакових шматки хліба. Перший відразу ж кладете в пакет і підписуєте його маркером «Контроль».Потім разом з дитиною торкаєтесь та мнете другий шматок (але без фанатизму), тримаєте в руках по черзі всією сім'єю. Кладете в другий пакет і підписуєте «Брудні руки».Потім ретельно миєте руки з милом (для більшого ефекту можна засікти 15 або 30 секунд). Витираєте руки свіжим текстильним або паперовим рушником і мнете в руках третій шматок хліба. Ставите його в третій пакет - «Чисті руки»."Всі три вішаєте в ряд десь на видному місці та чекаєте пару тижнів. Жахаєтесь всією сім'єю і починаєте мити руки з особливою ретельністю", - йдеться у повідомленні.