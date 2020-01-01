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Волинські лікарі поділилися секретом, як навчити дітей мити руки

Волинські лікарі поділилися секретом, як навчити дітей мити руки
Лікарі Ковельського МТМО показали лайфхак для батьків, як навчити дітей мити руки.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.

Для справи вам знадобиться лише три пакетика на застібці та три скибочки хліба.

Берете три пластикових пакета з зіп-застібкою і три однакових шматки хліба. Перший відразу ж кладете в пакет і підписуєте його маркером «Контроль».

Потім разом з дитиною торкаєтесь та мнете другий шматок (але без фанатизму), тримаєте в руках по черзі всією сім'єю. Кладете в другий пакет і підписуєте «Брудні руки».

Потім ретельно миєте руки з милом (для більшого ефекту можна засікти 15 або 30 секунд). Витираєте руки свіжим текстильним або паперовим рушником і мнете в руках третій шматок хліба. Ставите його в третій пакет - «Чисті руки».

"Всі три вішаєте в ряд десь на видному місці та чекаєте пару тижнів. Жахаєтесь всією сім'єю і починаєте мити руки з особливою ретельністю", - йдеться у повідомленні.
Волинські лікарі поділилися секретом, як навчити дітей мити руки

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Теги: руки, діти
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