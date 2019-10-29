У місті на Волині нацгвардійці зі спецзасобами затримали «буйних» неповнолітніх. ВІДЕО





Користувач Ілля виклав відео, на якому видно, як силовики, ймовірно, затримують чоловіка, який чинить опір, застосовуючи дубинки, про це пише



Т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський прокоментував ситуацію. Зазначив, що кілька осіб, в тому числі неповнолітніх, доставили до відділку.



Затримали компанію за порушення громадського порядку та розпиття алкогольних напоїв.



Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6-го березня близько 23:00 в мережі Інстаграм опублікували історію з подіями, які відбувалися в Нововолинську біля магазину "For You".Користувач Ілля виклав відео, на якому видно, як силовики, ймовірно, затримують чоловіка, який чинить опір, застосовуючи дубинки, про це пише БУГ Т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліціїпрокоментував ситуацію. Зазначив, що кілька осіб, в тому числі неповнолітніх, доставили до відділку.Затримали компанію за порушення громадського порядку та розпиття алкогольних напоїв.Деталі - згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію