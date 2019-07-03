Луцька ветеринарка розповіла про коронавірус і тварин

Ветеринаркарозклала по поличках, що таке коронавірус та як він пов'язаний із тваринами.Про це вона написала на своїй сторінці у facebook."Не думала що стану писати такий пост. Ну але абсурдність ситуації зашкалює. З‘являється дуже багато інформації про те що начебто коронавірус передається від тварин до людей. Відразу пишу це - неправда. Дійшло навіть до того, що заборонили ввезення тварин", - обурюється ветеринарка.За словами Яни Коханюк, коронавірус - це сімейство вірусів, яке включає в себе, на січень 2020 року, 40 видів РНК вірусів. Далі вони класифікуються на два під сімейства:ті що вражають людину;ті що вражають тварин.КОТИІснують два основні типи коронавірусу котів, якими можуть заразитися коти і кошенята: кишковий коронавірус та коронавірус, що спричиняє інфекційний перитоніт котів (FIP).Хвороба, спричинена коронавірусом, унікальна тим, що не має перших симптомів як таких. Взагалі цей вірус дуже поширений у природі і 80% кішок живуть із ним, каже ветеринар. Потрапляючи в організм, вірус проникає в кишківник, викликає легкий пронос, після чого кішка одужує. Але у 10 % тварин (із цих 80 %) із поки що незрозумілих причин цей вірус мутує і викликає неадекватну реакцію імунної системи, що призводить до витоку рідини в черевну чи грудну порожнину, через що кіт помирає.СОБАКИКоронавірус у собак також проявляється у вигляді ентериту (ураженням кишечника), є висококонтагіозним вірусним захворюванням (тобто тим що легко передається), але лише від тварини до тварини. Збудник - РНК вірус родини Coronaviridae. У собак виявляють дві серологічні групи. Коронавірус собак є спорідненим зі збудником котів, але не людей.ЛЮДИДо прикладу, до коронавірусу відносяться:вірус SARS-CoV (збудник атипічної пневмонії, перший випадок трапився у 2002 році);вірус MERS-CoV (збудник респіраторного синдрому у 2015 році);вірус SARS-CoV-2 (2019-nCoV) (спалах пневмонії нового типу у 2019-2020 році).Свою назву вірус отримав через кільцевидну форму та характерні вирости у вигляді зубців корони у мікроскопі. Коронавірус тварин має схожість (візуально у мікроскопі) з подібною інфекцією у людей, але