вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцька ветеринарка розповіла про коронавірус і тварин

Луцька ветеринарка розповіла про коронавірус і тварин
Ветеринарка Яна Коханюк розклала по поличках, що таке коронавірус та як він пов'язаний із тваринами.

Про це вона написала на своїй сторінці у facebook.

"Не думала що стану писати такий пост. Ну але абсурдність ситуації зашкалює. З‘являється дуже багато інформації про те що начебто коронавірус передається від тварин до людей. Відразу пишу це - неправда. Дійшло навіть до того, що заборонили ввезення тварин", - обурюється ветеринарка.

За словами Яни Коханюк, коронавірус - це сімейство вірусів, яке включає в себе, на січень 2020 року, 40 видів РНК вірусів. Далі вони класифікуються на два під сімейства:
ті що вражають людину;
ті що вражають тварин.

КОТИ

Існують два основні типи коронавірусу котів, якими можуть заразитися коти і кошенята: кишковий коронавірус та коронавірус, що спричиняє інфекційний перитоніт котів (FIP).

Хвороба, спричинена коронавірусом, унікальна тим, що не має перших симптомів як таких. Взагалі цей вірус дуже поширений у природі і 80% кішок живуть із ним, каже ветеринар. Потрапляючи в організм, вірус проникає в кишківник, викликає легкий пронос, після чого кішка одужує. Але у 10 % тварин (із цих 80 %) із поки що незрозумілих причин цей вірус мутує і викликає неадекватну реакцію імунної системи, що призводить до витоку рідини в черевну чи грудну порожнину, через що кіт помирає.

СОБАКИ

Коронавірус у собак також проявляється у вигляді ентериту (ураженням кишечника), є висококонтагіозним вірусним захворюванням (тобто тим що легко передається), але лише від тварини до тварини. Збудник - РНК вірус родини Coronaviridae. У собак виявляють дві серологічні групи. Коронавірус собак є спорідненим зі збудником котів, але не людей.

ЛЮДИ

До прикладу, до коронавірусу відносяться:
вірус SARS-CoV (збудник атипічної пневмонії, перший випадок трапився у 2002 році);
вірус MERS-CoV (збудник респіраторного синдрому у 2015 році);
вірус SARS-CoV-2 (2019-nCoV) (спалах пневмонії нового типу у 2019-2020 році).

Свою назву вірус отримав через кільцевидну форму та характерні вирости у вигляді зубців корони у мікроскопі. Коронавірус тварин має схожість (візуально у мікроскопі) з подібною інфекцією у людей, але кіт чи собака не можуть стати причиною захворювання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, тварини, кіт, собака
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає жінок з святом весни
Останні новини
В Житомирі знайшли мертвим ветерана АТО: друзі не вірять у версію самогубства
Сьогодні, 14:40
Луцька ветеринарка розповіла про коронавірус і тварин
Сьогодні, 14:17
У юнака з Волині знайшли наркотики
Сьогодні, 13:52
В Україні старий ГАЗ продають за понад 2 мільйони
Сьогодні, 13:30
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
03 липень, 2019, 14:00
У Луцьку новоспечений студент на радощах прихистив кошеня з вулиці У Луцьку новоспечений студент на радощах прихистив кошеня з вулиці
15 серпень, 2018, 12:50
Якщо ваша собака зникла або втекла: поради луцької активістки Якщо ваша собака зникла або втекла: поради луцької активістки
30 січень, 2017, 08:26
Фото «котячо-собачого» хіт-параду від Луцького зоопарку Фото «котячо-собачого» хіт-параду від Луцького зоопарку
04 листопад, 2016, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку через коронавірус дезінфікуватимуть маршрутки і тролейбуси
06 березень, 12:25
 1
В Житомирі знайшли мертвим ветерана АТО: друзі не вірять у версію самогубства
Сьогодні, 14:40
 0
Луцька ветеринарка розповіла про коронавірус і тварин
Сьогодні, 14:17
 0
У юнака з Волині знайшли наркотики
Сьогодні, 13:52
 0
В Україні старий ГАЗ продають за понад 2 мільйони
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8