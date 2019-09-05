Робота в поліції – не лише для чоловіків, – слідча з Волині

Ковельчанказ дитинства міряла стати поліцейською. У 2010 році вона вступила до Національної академії внутрішніх справ, а після закінчення з відзнакою вишу повернулася на рідну їй Волинь.Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.«Завжди відстоювала в житті справедливість і ставала на захист скривджених. Тож, після школи без вагань вступила до Національної академії внутрішніх справ. Про роботу в поліції завжди мріяла», - розповідає слідча Ковельського відділу поліції.Жінка переконує, що професію слідчого обрала свідомо."Це – творча та інтелектуальна робота. Мені подобається спілкуватися з людьми", - зазначає Олена Нивчик.Слідча пояснює, що її завдання - встановлення прихованої істини, збір доказів, аналіз обставин злочинів.«Твердження, що робота в поліції суто чоловіча професія – це стереотипи та пережитки минулого», – стверджує Олена.Олена Нивчик – майстер спорту України із боротьби самбо. Вона активний прихильник здорового способу життя й може слугувати добрим прикладом молоді для наслідування. Поліцейська відповідальний, самовідданий та успішний працівник.Серед її здобутків – неодноразові перемоги на всеукраїнських та обласних змаганнях. У 2013 році вона стала призером кубку України із боротьби самбо.До слова, вона стала однією з героїнь всеукраїнської інформаційної кампанії з популяризації служби в поліції «Наш поліцейський – наш чемпіон».