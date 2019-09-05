Робота в поліції – не лише для чоловіків, – слідча з Волині
Сьогодні, 16:43
Ковельчанка Олена Нивчик з дитинства міряла стати поліцейською. У 2010 році вона вступила до Національної академії внутрішніх справ, а після закінчення з відзнакою вишу повернулася на рідну їй Волинь.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.
«Завжди відстоювала в житті справедливість і ставала на захист скривджених. Тож, після школи без вагань вступила до Національної академії внутрішніх справ. Про роботу в поліції завжди мріяла», - розповідає слідча Ковельського відділу поліції.
Жінка переконує, що професію слідчого обрала свідомо.
"Це – творча та інтелектуальна робота. Мені подобається спілкуватися з людьми", - зазначає Олена Нивчик.
Слідча пояснює, що її завдання - встановлення прихованої істини, збір доказів, аналіз обставин злочинів.
«Твердження, що робота в поліції суто чоловіча професія – це стереотипи та пережитки минулого», – стверджує Олена.
Олена Нивчик – майстер спорту України із боротьби самбо. Вона активний прихильник здорового способу життя й може слугувати добрим прикладом молоді для наслідування. Поліцейська відповідальний, самовідданий та успішний працівник.
Серед її здобутків – неодноразові перемоги на всеукраїнських та обласних змаганнях. У 2013 році вона стала призером кубку України із боротьби самбо.
До слова, вона стала однією з героїнь всеукраїнської інформаційної кампанії з популяризації служби в поліції «Наш поліцейський – наш чемпіон».
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.
«Завжди відстоювала в житті справедливість і ставала на захист скривджених. Тож, після школи без вагань вступила до Національної академії внутрішніх справ. Про роботу в поліції завжди мріяла», - розповідає слідча Ковельського відділу поліції.
Жінка переконує, що професію слідчого обрала свідомо.
"Це – творча та інтелектуальна робота. Мені подобається спілкуватися з людьми", - зазначає Олена Нивчик.
Слідча пояснює, що її завдання - встановлення прихованої істини, збір доказів, аналіз обставин злочинів.
«Твердження, що робота в поліції суто чоловіча професія – це стереотипи та пережитки минулого», – стверджує Олена.
Олена Нивчик – майстер спорту України із боротьби самбо. Вона активний прихильник здорового способу життя й може слугувати добрим прикладом молоді для наслідування. Поліцейська відповідальний, самовідданий та успішний працівник.
Серед її здобутків – неодноразові перемоги на всеукраїнських та обласних змаганнях. У 2013 році вона стала призером кубку України із боротьби самбо.
До слова, вона стала однією з героїнь всеукраїнської інформаційної кампанії з популяризації служби в поліції «Наш поліцейський – наш чемпіон».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
У 2010 році вступила до НАВС України тобто в м. Київі жила та вчилась 4 роки, в 2013 році коли була курсантом даної Академії стала призером кубку України із боротьби самбо. Знаємо таких курсантів, які більше часу прододять поза учбовим процесом на спортивних смаганнях, а не в аудиаторіях та не на кафедрах, а залікові бали та оцінки на екзаменах таким курсантам зараховуються від балди. Ось так само буде ця слідча здійснювати свою службову діяльність, розкривати злочини, якщо по три або чотири місяці перебувати на зборах та спортивних змаганнях, а розкривати злочини за неї будуть інші слідчі та оперпрацівники. Це ми проходили, це ми знаємо.
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