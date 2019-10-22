За скільки і коли можна потрапити в оновлене луцьке підземелля
Сьогодні, 12:19
Розповіли, як і коли можна потрапити в луцьке підземелля.
Про це у facebook повідомив Станіслав Ольшевський.
Нагадаємо, 5 березня в підземеллі кафедрального костелу Петра і Павла в Луцьку відкрили оновлені експозиції. Так стартував новий туристичний сезон в обласному центрі.
Так, квитки у підземелля можна придбати в касі замку Любарта. Вартість вхідного квитка для дорослого складає 50 гривень, дитячого і студентського - 25 гривень.
Вхід до підземель здійснюють кожні 2 години з 10:00 до 17:00 щодня.
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Про це у facebook повідомив Станіслав Ольшевський.
Нагадаємо, 5 березня в підземеллі кафедрального костелу Петра і Павла в Луцьку відкрили оновлені експозиції. Так стартував новий туристичний сезон в обласному центрі.
Так, квитки у підземелля можна придбати в касі замку Любарта. Вартість вхідного квитка для дорослого складає 50 гривень, дитячого і студентського - 25 гривень.
Вхід до підземель здійснюють кожні 2 години з 10:00 до 17:00 щодня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 12:19
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