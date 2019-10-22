За скільки і коли можна потрапити в оновлене луцьке підземелля





Про це у facebook повідомив Станіслав Ольшевський.



Нагадаємо, 5 березня



Так, квитки у підземелля можна придбати в касі замку Любарта. Вартість вхідного квитка для дорослого складає 50 гривень, дитячого і студентського - 25 гривень.



Вхід до підземель здійснюють кожні 2 години з 10:00 до 17:00 щодня.



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