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За скільки і коли можна потрапити в оновлене луцьке підземелля

За скільки і коли можна потрапити в оновлене луцьке підземелля
Розповіли, як і коли можна потрапити в луцьке підземелля.

Про це у facebook повідомив Станіслав Ольшевський.

Нагадаємо, 5 березня в підземеллі кафедрального костелу Петра і Павла в Луцьку відкрили оновлені експозиції. Так стартував новий туристичний сезон в обласному центрі.

Так, квитки у підземелля можна придбати в касі замку Любарта. Вартість вхідного квитка для дорослого складає 50 гривень, дитячого і студентського - 25 гривень.

Вхід до підземель здійснюють кожні 2 години з 10:00 до 17:00 щодня.
За скільки і коли можна потрапити в оновлене луцьке підземелля

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Теги: підземелля, Луцьк
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