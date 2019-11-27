Як лікуватимуть у Луцьку мешканців прилеглих сіл після реформи вторинки





Це питання спільно з директоркою КЗ «Луцької міської клінічної лікарні» обговорили 5 березня під час круглого столу, який організував Громадянський Рух «СВІДОМІ». Його засновником є Андрій Покровський, пише



Так, співзасновник Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер зауважив, що лікується у Луцькій міській клінічній лікарні і задоволений якістю послуг, тож зацікавлений, аби після реформи і відсутності належного фінансування все лишилося на належному рівні.



«Який вихід ви бачите в інформаційному, фінансовому плані чи на державному рівні? Можливо потрібне відтермінування реформи?», – поцікавився Тарас Шкітер.



Заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Андрій Смольянінов відповів, що реформа – це не тільки фінансування, і для того, аби вона відбулася нормально треба щоб був налагоджений облік послуг, розуміння, що робиться, а потім вже – за що платиться.



«Відкладати не треба, реформа має йти, але її потрібно удосконалити», – підкреслив заступник директора.



Своєю чергою директорка КЗ «Луцька міська клінічна лікарня» Лариса Духневич додала, що існують дві проблеми.



«Перша – це електронне забезпечення, програмний продукт, який мають зробити по всій Україні одномоментно. І друга – зміни в тарифах та чітка специфікація, аби сказали, що входить у тариф», – пояснила директорка медзакладу.



До того ж, під час круглого столу з’ясувалося, що після реформи всі громадяни матимуть право лікуватися у будь-якому закладі.



«Сьогодні ж не всі, а лише окремі ОТГ, перераховують кошти за лікування своїх мешканців. Ці кошти використовуються на забезепечення їх лікування та зарплату лікарям», – підсумував Андрій Смольянінов.



Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход, депутатка Луцької міської ради Алла Надточій, голова самоуряду Волинського Акме-Університету Катерина Маркевич та інші небайдужі лучани.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку намагалися підібрати формулу, за якою медична реформа, яка стосується вторинної (спеціалізованої) ланки медичної допомоги, відбудеться вдало як для лікарів, так і для пацієнтів.Це питання спільно з директоркою КЗ «Луцької міської клінічної лікарні» обговорили 5 березня під час круглого столу, який організував Громадянський Рух «СВІДОМІ». Його засновником є, пише Конкурент Так, співзасновник Руху «СВІДОМІ»зауважив, що лікується у Луцькій міській клінічній лікарні і задоволений якістю послуг, тож зацікавлений, аби після реформи і відсутності належного фінансування все лишилося на належному рівні.«Який вихід ви бачите в інформаційному, фінансовому плані чи на державному рівні? Можливо потрібне відтермінування реформи?», – поцікавився Тарас Шкітер.Заступник директора з інформаційно-аналітичної роботивідповів, що реформа – це не тільки фінансування, і для того, аби вона відбулася нормально треба щоб був налагоджений облік послуг, розуміння, що робиться, а потім вже – за що платиться.«Відкладати не треба, реформа має йти, але її потрібно удосконалити», – підкреслив заступник директора.Своєю чергою директорка КЗ «Луцька міська клінічна лікарня» Лариса Духневич додала, що існують дві проблеми.«Перша – це електронне забезпечення, програмний продукт, який мають зробити по всій Україні одномоментно. І друга – зміни в тарифах та чітка специфікація, аби сказали, що входить у тариф», – пояснила директорка медзакладу.До того ж, під час круглого столу з’ясувалося, що після реформи всі громадяни матимуть право лікуватися у будь-якому закладі.«Сьогодні ж не всі, а лише окремі ОТГ, перераховують кошти за лікування своїх мешканців. Ці кошти використовуються на забезепечення їх лікування та зарплату лікарям», – підсумував Андрій Смольянінов.Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», депутатка Луцької міської ради, голова самоуряду Волинського Акме-Університетута інші небайдужі лучани.

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