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Як лікуватимуть у Луцьку мешканців прилеглих сіл після реформи вторинки

Як лікуватимуть у Луцьку мешканців прилеглих сіл після реформи вторинки
У Луцьку намагалися підібрати формулу, за якою медична реформа, яка стосується вторинної (спеціалізованої) ланки медичної допомоги, відбудеться вдало як для лікарів, так і для пацієнтів.

Це питання спільно з директоркою КЗ «Луцької міської клінічної лікарні» обговорили 5 березня під час круглого столу, який організував Громадянський Рух «СВІДОМІ». Його засновником є Андрій Покровський, пише Конкурент.

Так, співзасновник Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер зауважив, що лікується у Луцькій міській клінічній лікарні і задоволений якістю послуг, тож зацікавлений, аби після реформи і відсутності належного фінансування все лишилося на належному рівні.
Як лікуватимуть у Луцьку мешканців прилеглих сіл після реформи вторинки

«Який вихід ви бачите в інформаційному, фінансовому плані чи на державному рівні? Можливо потрібне відтермінування реформи?», – поцікавився Тарас Шкітер.

Заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Андрій Смольянінов відповів, що реформа – це не тільки фінансування, і для того, аби вона відбулася нормально треба щоб був налагоджений облік послуг, розуміння, що робиться, а потім вже – за що платиться.

«Відкладати не треба, реформа має йти, але її потрібно удосконалити», – підкреслив заступник директора.

Своєю чергою директорка КЗ «Луцька міська клінічна лікарня» Лариса Духневич додала, що існують дві проблеми.
Як лікуватимуть у Луцьку мешканців прилеглих сіл після реформи вторинки

«Перша – це електронне забезпечення, програмний продукт, який мають зробити по всій Україні одномоментно. І друга – зміни в тарифах та чітка специфікація, аби сказали, що входить у тариф», – пояснила директорка медзакладу.

До того ж, під час круглого столу з’ясувалося, що після реформи всі громадяни матимуть право лікуватися у будь-якому закладі.

«Сьогодні ж не всі, а лише окремі ОТГ, перераховують кошти за лікування своїх мешканців. Ці кошти використовуються на забезепечення їх лікування та зарплату лікарям», – підсумував Андрій Смольянінов.
Як лікуватимуть у Луцьку мешканців прилеглих сіл після реформи вторинки

Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход, депутатка Луцької міської ради Алла Надточій, голова самоуряду Волинського Акме-Університету Катерина Маркевич та інші небайдужі лучани.

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Теги: медицина, реформа, СВІДОМІ
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