вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні старий ГАЗ продають за понад 2 мільйони

В Україні старий ГАЗ продають за понад 2 мільйони
В Україні на продаж за 2,2 млн. гривень (приблизно 90 000 доларів) виставили ГАЗ-12 1955 року випуску.

Таку високу ціну пояснюють відмінним станом великого радянського седана, пише UA Motors.

В оголошенні про продаж зазначено, що автомобіль має чорний колір кузова. Двигун, трансмісія і ходова “рідні”. ГАЗ-12 зазнав повної реставрації. Його пробіг становить 10 000 км, що для такого автомобіля дуже мало.

ГАЗ-12 знаходиться у відмінному стані. Це підтверджують і фотографії. В оголошенні про продаж йдеться, що авто весь час зберігали в гаражі. Місцезнаходження – Одеса.
В Україні старий ГАЗ продають за понад 2 мільйони

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, продаж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає жінок з святом весни
Останні новини
В Україні старий ГАЗ продають за понад 2 мільйони
Сьогодні, 13:30
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Помер студент з Волині, який випав з вікна гуртожитку на Львівщині
Сьогодні, 12:56
За скільки і коли можна потрапити в оновлене луцьке підземелля
Сьогодні, 12:19
До кінця березня в «ПортCity» працюватиме виставка «Місто роботів»*
Сьогодні, 12:06
Схожі новини
Лучанин разом із сином продавав в інтернеті неіснуючі автівки Лучанин разом із сином продавав в інтернеті неіснуючі автівки
18 лютий, 16:58
Раритетний луцький пікап виставили на продаж у Польщі Раритетний луцький пікап виставили на продаж у Польщі
10 червень, 2019, 13:07
«Волиньобленерго» шукає у лізинг дорогу іномарку «Волиньобленерго» шукає у лізинг дорогу іномарку
11 жовтень, 2016, 11:34
Продажі нових авто в Україні зросли на 50% Продажі нових авто в Україні зросли на 50%
02 червень, 2016, 12:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку через коронавірус дезінфікуватимуть маршрутки і тролейбуси
06 березень, 12:25
 1
В Україні старий ГАЗ продають за понад 2 мільйони
Сьогодні, 13:30
 0
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Сьогодні, 13:15
 0
Помер студент з Волині, який випав з вікна гуртожитку на Львівщині
Сьогодні, 12:56
 0
За скільки і коли можна потрапити в оновлене луцьке підземелля
Сьогодні, 12:19
 0
Медіа
відео
1/8