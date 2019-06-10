В Україні старий ГАЗ продають за понад 2 мільйони





Таку високу ціну пояснюють відмінним станом великого радянського седана, пише



В оголошенні про продаж зазначено, що автомобіль має чорний колір кузова. Двигун, трансмісія і ходова “рідні”. ГАЗ-12 зазнав повної реставрації. Його пробіг становить 10 000 км, що для такого автомобіля дуже мало.



ГАЗ-12 знаходиться у відмінному стані. Це підтверджують і фотографії. В оголошенні про продаж йдеться, що авто весь час зберігали в гаражі. Місцезнаходження – Одеса.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні на продаж за 2,2 млн. гривень (приблизно 90 000 доларів) виставили ГАЗ-12 1955 року випуску.Таку високу ціну пояснюють відмінним станом великого радянського седана, пише UA Motors В оголошенні про продаж зазначено, що автомобіль має чорний колір кузова. Двигун, трансмісія і ходова “рідні”. ГАЗ-12 зазнав повної реставрації. Його пробіг становить 10 000 км, що для такого автомобіля дуже мало.ГАЗ-12 знаходиться у відмінному стані. Це підтверджують і фотографії. В оголошенні про продаж йдеться, що авто весь час зберігали в гаражі. Місцезнаходження – Одеса.

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