В Україні старий ГАЗ продають за понад 2 мільйони
Сьогодні, 13:30
В Україні на продаж за 2,2 млн. гривень (приблизно 90 000 доларів) виставили ГАЗ-12 1955 року випуску.
Таку високу ціну пояснюють відмінним станом великого радянського седана, пише UA Motors.
В оголошенні про продаж зазначено, що автомобіль має чорний колір кузова. Двигун, трансмісія і ходова “рідні”. ГАЗ-12 зазнав повної реставрації. Його пробіг становить 10 000 км, що для такого автомобіля дуже мало.
ГАЗ-12 знаходиться у відмінному стані. Це підтверджують і фотографії. В оголошенні про продаж йдеться, що авто весь час зберігали в гаражі. Місцезнаходження – Одеса.
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Таку високу ціну пояснюють відмінним станом великого радянського седана, пише UA Motors.
В оголошенні про продаж зазначено, що автомобіль має чорний колір кузова. Двигун, трансмісія і ходова “рідні”. ГАЗ-12 зазнав повної реставрації. Його пробіг становить 10 000 км, що для такого автомобіля дуже мало.
ГАЗ-12 знаходиться у відмінному стані. Це підтверджують і фотографії. В оголошенні про продаж йдеться, що авто весь час зберігали в гаражі. Місцезнаходження – Одеса.
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