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У юнака з Волині знайшли наркотики

У юнака з Волині знайшли наркотики
У селищі Любешів у юнака знайшли наркотики.

5 березня працівники поліції виявили 22-річного жителя району, який незаконно зберігав при собі у верхньому одязі чотири пакети із подрібненою речовиною зеленого кольору невідомого походження, яка ззовні схожа на наркотичну речовину "Каннабіс" та знаходилась у паперовій коробці, інформує Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.

Вилучену речовину направили на дослідження експертам.

За вказаним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Триває досудове розслідування.

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Теги: наркотики, Любешів
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