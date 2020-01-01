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У Луцьку врятували чоловіка з інвалідністю, що лежав посеред вулиці

У Луцьку врятували чоловіка з інвалідністю, що лежав посеред вулиці
У Луцьку патрульні врятували з інвалідністю, що лежав посеред вулиці.

Про це інформує патрульна поліція у facebook.

Заявник повідомив, що біля 15-ї школи на проспекті Грушевського перебуває чоловік похилого віку з явними ознаками інвалідності та не може самостійно пересуватись.

На місці патрульні виявили чоловіка з відрізаними стопами (як пізніше з’ясували – внаслідок обмороження). Він назвав своє місце проживання – вулицю Літню.

Громадянина разом з небайдужим заявником віднесли до службового автомобіля та доставили до сестри додому. Тепер його життю нічого не загрожує.

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Теги: порятунок, Луцьк
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