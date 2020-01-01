У Луцьку врятували чоловіка з інвалідністю, що лежав посеред вулиці

У Луцьку патрульні врятували з інвалідністю, що лежав посеред вулиці.Про це інформує патрульна поліція у facebook.Заявник повідомив, що біля 15-ї школи на проспекті Грушевського перебуває чоловік похилого віку з явними ознаками інвалідності та не може самостійно пересуватись.На місці патрульні виявили чоловіка з відрізаними стопами (як пізніше з’ясували – внаслідок обмороження). Він назвав своє місце проживання – вулицю Літню.Громадянина разом з небайдужим заявником віднесли до службового автомобіля та доставили до сестри додому. Тепер його життю нічого не загрожує.