На Волині впіймали палія трави





На лінію "102" надійшло повідомлення про те, що біля села Вязівне горить суха трава, інформує Любешівське відділення поліції.



На місце події прибув наряд групи реагування патрульної поліції.



Поліцейській встановили особу палія трави та зібрали відповідні матеріали для скерування до Державної екологічної інспекції у Волинській області задля вирішення питання про притягнення винуватця до адміністратвиної відповідальності у порядку ст.77-1 КУпАП «Самовільне випалювання сухої рослинності та її залишків».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині поліцейські встановили особу, яка випалювала суху траву.На лінію "102" надійшло повідомлення про те, що біля села Вязівне горить суха трава, інформує Любешівське відділення поліції.На місце події прибув наряд групи реагування патрульної поліції.Поліцейській встановили особу палія трави та зібрали відповідні матеріали для скерування до Державної екологічної інспекції у Волинській області задля вирішення питання про притягнення винуватця до адміністратвиної відповідальності у порядку ст.77-1 КУпАП «Самовільне випалювання сухої рослинності та її залишків».

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