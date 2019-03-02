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На Волині впіймали палія трави

На Волині впіймали палія трави
На Волині поліцейські встановили особу, яка випалювала суху траву.

На лінію "102" надійшло повідомлення про те, що біля села Вязівне горить суха трава, інформує Любешівське відділення поліції.

На місце події прибув наряд групи реагування патрульної поліції.

Поліцейській встановили особу палія трави та зібрали відповідні матеріали для скерування до Державної екологічної інспекції у Волинській області задля вирішення питання про притягнення винуватця до адміністратвиної відповідальності у порядку ст.77-1 КУпАП «Самовільне випалювання сухої рослинності та її залишків».

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Теги: трава, підпал
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