Повідомили, коли можуть розпочати індексацію пенсій





Про це повідомила новий міністр з соціальної політики Марина Лазебна в ефірі одного з телеканалів, інформує



За її словами, роботу з індексації пенсій в уряді почнуть з 1 квітня поточного року.



"Я хотіла б запевнити наших пенсіонерів. Шановні наші пенсіонери. Близько 11 мільйонів пенсіонерів в цьому році обов’язково отримають індексовані пенсії. Це підвищення відбудеться протягом року. Ми розпочинаємо цю роботу вже з 1 квітня", - заявила Лазебна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В уряді гарантують виплату індексованих пенсій протягом року.Про це повідомила новий міністр з соціальної політикив ефірі одного з телеканалів, інформує Прямий За її словами, роботу з індексації пенсій в уряді почнуть з 1 квітня поточного року."Я хотіла б запевнити наших пенсіонерів. Шановні наші пенсіонери. Близько 11 мільйонів пенсіонерів в цьому році обов’язково отримають індексовані пенсії. Це підвищення відбудеться протягом року. Ми розпочинаємо цю роботу вже з 1 квітня", - заявила Лазебна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію