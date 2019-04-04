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Повідомили, коли можуть розпочати індексацію пенсій

Повідомили, коли можуть розпочати індексацію пенсій
В уряді гарантують виплату індексованих пенсій протягом року.

Про це повідомила новий міністр з соціальної політики Марина Лазебна в ефірі одного з телеканалів, інформує Прямий.

За її словами, роботу з індексації пенсій в уряді почнуть з 1 квітня поточного року.

"Я хотіла б запевнити наших пенсіонерів. Шановні наші пенсіонери. Близько 11 мільйонів пенсіонерів в цьому році обов’язково отримають індексовані пенсії. Це підвищення відбудеться протягом року. Ми розпочинаємо цю роботу вже з 1 квітня", - заявила Лазебна.

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Теги: пенсії, виплати
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