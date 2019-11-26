У місті на Волині – масова бійка: двох 15-річних учасників затримали





Про це інформує ГУНП в області.



Учора, 6 березня,



До пішого патруля бійців Національної гвардії України звернулися перехожі, котрі поскаржилися на групу агресивних нетверезих молодиків.



Як виявилося, стосунки з’ясовувала молодь, здебільшого - підлітки. Сутичка тривала кілька хвилин. На зауваження правоохоронців учасники правопорушення відреагували агресивно і кинулися з кулаками. Для припинення протиправних дій молодиків правоохоронці, у відповідності до ст. 17 Закону України «Про Національну гвардію України», застосували спеціальні засоби – гумові кийки.



Двох найбільш агресивних 15-річних учасників бійки затримали. На місце викликали батьків правопорушників та доставили усіх в Нововолинській відділ поліції.



На батьків неповнолітніх поліція склала адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, провели профілактичні бесіди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську правоохоронці припинили масову бійку у центрі міста.Про це інформує ГУНП в області.Учора, 6 березня, близько 23-ї години на проспекті Дружби у Нововолинську відбулася бійка за участю молодиків . Правоохоронці заспокоїли агресивний натовп. Двох найбільш активних учасників бійки затримали. Їм 15 років.До пішого патруля бійців Національної гвардії України звернулися перехожі, котрі поскаржилися на групу агресивних нетверезих молодиків.Як виявилося, стосунки з’ясовувала молодь, здебільшого - підлітки. Сутичка тривала кілька хвилин. На зауваження правоохоронців учасники правопорушення відреагували агресивно і кинулися з кулаками. Для припинення протиправних дій молодиків правоохоронці, у відповідності до ст. 17 Закону України «Про Національну гвардію України», застосували спеціальні засоби – гумові кийки.Двох найбільш агресивних 15-річних учасників бійки затримали. На місце викликали батьків правопорушників та доставили усіх в Нововолинській відділ поліції.На батьків неповнолітніх поліція склала адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, провели профілактичні бесіди.

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