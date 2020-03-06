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До кінця березня в «ПортCity» працюватиме виставка «Місто роботів»*

До кінця березня в «ПортCity» працюватиме виставка «Місто роботів»*
У «ПортCity» запрацювала виставка «Місто роботів», яка зацікавить не лише дітей, а й дорослих будь-якого віку.

Поринути у світ інновацій та сучасних технологій можна буде до 29 березня на третьому поверсі ТРЦ.

«Виставка «Місто роботів» для дітей, але і дорослі теж знайдуть, на що подивитися і випробувати. Зона віртуальної реальності, танцювальний зал цікаві дітям, а частіше дорослим», - розповів адміністратор виставки Олександр.

На виставці можна познайомитись та поговорити з роботами (особливо люб’язний андроїд Василь), покерувати ними, позмагатися в боях, випробувати силу думки, спроектувати ландшафти в інтерактивній пісочниці, відвідати зони повної та часткової реальності, театр роботів, спробувати себе в різних інтерактивних спортивних змаганнях, майстер-класах та інших розвагах.

«Певно всі мріяли рухати предмети силою думки! Експонат «Сила Джидая» здійснює мрію. Використовуючи передові технології, бездротова гарнітура зчитує мозкову активність: якщо сконцентруватися, то м’яч підіймається, коли людина розслабляється – м’яч опускається. Це в буквальному сенсі перемога думки над матерією», - кажуть в «Місті роботів».

Загалом виставка налічує близько 50 експонатів, які збиралися по цілому світу: з Китаю, США, Росії, є ті, що виготовлялися власноруч консультантами виставки.

«Крім того, у нас є зона лазерних променів, проходячи яку, можна відчути себе героєм фільму чи грабіжником банку, який пробирається крізь лазери, аби не зачепити жодного з них», - розповіли організатори виставки.

Вартість квитка для дорослих - 80 гривень, дитячий - 70 гривень, для пенсіонерів та груп школярів - від 60 гривень, дітям до 3 років вхід безкоштовний.

«Місто роботів» працює з 10.00 до 22.00.
До кінця березня в «ПортCity» працюватиме виставка «Місто роботів»*
До кінця березня в «ПортCity» працюватиме виставка «Місто роботів»*
До кінця березня в «ПортCity» працюватиме виставка «Місто роботів»*
До кінця березня в «ПортCity» працюватиме виставка «Місто роботів»*
До кінця березня в «ПортCity» працюватиме виставка «Місто роботів»*
До кінця березня в «ПортCity» працюватиме виставка «Місто роботів»*
До кінця березня в «ПортCity» працюватиме виставка «Місто роботів»*
До кінця березня в «ПортCity» працюватиме виставка «Місто роботів»*
До кінця березня в «ПортCity» працюватиме виставка «Місто роботів»*
До кінця березня в «ПортCity» працюватиме виставка «Місто роботів»*


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Теги: ПортCity, місто роботів
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