Помер студент з Волині, який випав з вікна гуртожитку на Львівщині
Сьогодні, 12:56
Студент з Волині Дмитро Юхимчук, який випав з вікна гуртожитку в Дублянах, помер.
Про це у соцмережах повідомляють знайомі хлопця, інформують Волинські новини.
Нагадаємо, трагедія сталася у Дублянах на Львівщині у ніч на 24 лютого.
Правоохоронці запевняють, що хлопець випав з вікна через власну необережність. Донині він перебував у важкому стані в реанімації.
Редакція висловлює співчуття родині і близьким Дмитра.
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Про це у соцмережах повідомляють знайомі хлопця, інформують Волинські новини.
Нагадаємо, трагедія сталася у Дублянах на Львівщині у ніч на 24 лютого.
Правоохоронці запевняють, що хлопець випав з вікна через власну необережність. Донині він перебував у важкому стані в реанімації.
Редакція висловлює співчуття родині і близьким Дмитра.
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