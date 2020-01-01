Помер студент з Волині, який випав з вікна гуртожитку на Львівщині

Дмитро Юхимчук, який випав з вікна гуртожитку в Дублянах, помер.



Про це у соцмережах повідомляють знайомі хлопця, інформують



Нагадаємо, трагедія сталася у Дублянах на Львівщині у ніч на 24 лютого.



Правоохоронці запевняють, що хлопець випав з вікна через власну необережність. Донині він перебував у важкому стані в реанімації.



Редакція висловлює співчуття родині і близьким Дмитра.



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