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Помер студент з Волині, який випав з вікна гуртожитку на Львівщині

Помер студент з Волині, який випав з вікна гуртожитку на Львівщині
Студент з Волині Дмитро Юхимчук, який випав з вікна гуртожитку в Дублянах, помер.

Про це у соцмережах повідомляють знайомі хлопця, інформують Волинські новини.

Нагадаємо, трагедія сталася у Дублянах на Львівщині у ніч на 24 лютого.

Правоохоронці запевняють, що хлопець випав з вікна через власну необережність. Донині він перебував у важкому стані в реанімації.

Редакція висловлює співчуття родині і близьким Дмитра.
Помер студент з Волині, який випав з вікна гуртожитку на Львівщині

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Теги: смерть, Дмитро Юхимчук
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