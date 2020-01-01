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Олег Кічук більше не очолює поліцію Луцька

Олег Кічук більше не очолює поліцію Луцька
Начальник Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області Олег Кічук більше не обіймає цю посаду.

Про це «Конкуренту» стало відомо 7 березня із власних джерел.

Цей факт підтвердили у ГУНП Волині. Так, з’ясувалося, що Олега Кічука не звільнили, він просто працює в іншому місті.

"У нас зараз по всій області відбувається "рокіровка", – повідомили у поліції.

Олег Кічук наразі тимчасово виконувач обов’язків начальника Маневицього відділу поліції.

А виконувачем обов'язків начальника Луцького відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області став Валентин Чих. Він більше восьми років працював керівником Камінь-Каширського відділу поліції.

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Теги: поліція, Луцьк, Олег Кічук
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