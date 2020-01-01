Всі клуби УПЛ та Першої ліги створюватимуть жіночі команди
Сьогодні, 01:16
Наступні роки в українському футболі будуть спрямовані на розвиток футболу серед жінок.
На засіданні УАФ затвердила план розвитку футболу серед жінок. За цією стратегією, вже з сезону 2021/22 кожен клуб УПЛ повинен мати жіночу команду, повідомляє офіційний сайт організації, - пише Футбол24.
УАФ планує запровадити в УПЛ Дивізіон Б
Клуби найвищих дивізіонів України зобов'язані зареєструвати на менше 20 футболісток до 16 років в сезоні 2020/2021, а також від 30 футболісток до 17 років у сезоні 2021/2022.
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На засіданні УАФ затвердила план розвитку футболу серед жінок. За цією стратегією, вже з сезону 2021/22 кожен клуб УПЛ повинен мати жіночу команду, повідомляє офіційний сайт організації, - пише Футбол24.
УАФ планує запровадити в УПЛ Дивізіон Б
Клуби найвищих дивізіонів України зобов'язані зареєструвати на менше 20 футболісток до 16 років в сезоні 2020/2021, а також від 30 футболісток до 17 років у сезоні 2021/2022.
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