Всі клуби УПЛ та Першої ліги створюватимуть жіночі команди





На засіданні УАФ затвердила план розвитку футболу серед жінок. За цією стратегією, вже з сезону 2021/22 кожен клуб УПЛ повинен мати жіночу команду, повідомляє офіційний сайт організації, - пише



УАФ планує запровадити в УПЛ Дивізіон Б



Клуби найвищих дивізіонів України зобов'язані зареєструвати на менше 20 футболісток до 16 років в сезоні 2020/2021, а також від 30 футболісток до 17 років у сезоні 2021/2022.

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