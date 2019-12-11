В Україні з`явився реєстр професійних водіїв
Сьогодні, 04:21
Команда Міністерства інфраструктури України в рамках демо-дня EU Association Lab представила базову версію Реєстру професійних водіїв "Відкритий реєстр професійних водіїв, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів".
Завдяки реєстру перевізники отримають інформацію про професійних водіїв, а контролюючий орган зможе верифікувати кваліфікаційні картки водіїв. Про це повідомила прес-служба Мінінфраструктури, - пише УНІАН.
Повідомляється, що команда у складі представників Мінінфраструктури, Офісу підтримки реформ при Міністерстві інфраструктури та Навчально-консультаційного центру Асоціації міжнародних автомобільних перевезень разом з менторами та тренерами EU Association Lab працювала над створенням "Відкритого реєстру професійних водіїв, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів".
"Реєстр професійних водіїв є проектом офіційної електронної бази даних осіб, які мають свідоцтво професійної компетентності та кваліфікаційну картку водія. Завдяки цьому інструменту перевізники отримають інформацію про професійних водіїв, а контролюючий орган зможе верифікувати кваліфікаційні картки водіїв, які свідчать про компетентність водія", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що Мінінфраструктури отримає можливість обміну інформацією з контролюючими органами інших країн про водіїв, у яких є кваліфікаційна карта водія.
Самі ж пасажири зможуть оцінити якість отриманих послуг, оскаржувати дії непрофесійного водія або перевізника. У подальших планах команди міністерства - робота над вдосконаленням базової версії і її доведення до повноцінного сервісу.
У прес-службі зазначили, що шість місяців тому команда Міністерства інфраструктури України увійшла до п'ятірки фіналістів конкурсу EU Association Lab і отримала можливість реалізувати ідею, спрямовану на оптимізацію сфери перевезень в Україні.
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Завдяки реєстру перевізники отримають інформацію про професійних водіїв, а контролюючий орган зможе верифікувати кваліфікаційні картки водіїв. Про це повідомила прес-служба Мінінфраструктури, - пише УНІАН.
Повідомляється, що команда у складі представників Мінінфраструктури, Офісу підтримки реформ при Міністерстві інфраструктури та Навчально-консультаційного центру Асоціації міжнародних автомобільних перевезень разом з менторами та тренерами EU Association Lab працювала над створенням "Відкритого реєстру професійних водіїв, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів".
"Реєстр професійних водіїв є проектом офіційної електронної бази даних осіб, які мають свідоцтво професійної компетентності та кваліфікаційну картку водія. Завдяки цьому інструменту перевізники отримають інформацію про професійних водіїв, а контролюючий орган зможе верифікувати кваліфікаційні картки водіїв, які свідчать про компетентність водія", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що Мінінфраструктури отримає можливість обміну інформацією з контролюючими органами інших країн про водіїв, у яких є кваліфікаційна карта водія.
Самі ж пасажири зможуть оцінити якість отриманих послуг, оскаржувати дії непрофесійного водія або перевізника. У подальших планах команди міністерства - робота над вдосконаленням базової версії і її доведення до повноцінного сервісу.
У прес-службі зазначили, що шість місяців тому команда Міністерства інфраструктури України увійшла до п'ятірки фіналістів конкурсу EU Association Lab і отримала можливість реалізувати ідею, спрямовану на оптимізацію сфери перевезень в Україні.
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