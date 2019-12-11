Які марки «євроблях» найпопулярніші в Україні





Про це свідчить дослідження auto.ria, - пише



У лютому першу реєстрацію пройшли 34 тисячі вживаних автомобілів, що на 5 тисяч більше, ніж у січні цього ж року.



“Тобто, авторинок зараз демонструє підвищення інтересу покупців до машин, які ввозяться з-за кордону”, – наголошується в дослідженні.



Топ-10 найпопулярніших авто на єврономерах в Україні:



VW Passat – 1860 авто;

Skoda Octavia – 1784 авто;

VW Golf – 1436 авто;

Renault Megane – 1337 авто;

Ford Focus – 1213 авто;

Skoda Fabia – 876 авто;

Opel Astra – 812 авто;

VW Jetta – 742 авто;

Opel Zafira – 736 авто;

Nissan Rogue – 570 авто;

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найпопулярнішими автівками, які "приганяють" в Україну з Європи є легковики марки Volkswagen.Про це свідчить дослідження auto.ria, - пише Finance ua. У лютому першу реєстрацію пройшли 34 тисячі вживаних автомобілів, що на 5 тисяч більше, ніж у січні цього ж року.“Тобто, авторинок зараз демонструє підвищення інтересу покупців до машин, які ввозяться з-за кордону”, – наголошується в дослідженні.Топ-10 найпопулярніших авто на єврономерах в Україні:VW Passat – 1860 авто;Skoda Octavia – 1784 авто;VW Golf – 1436 авто;Renault Megane – 1337 авто;Ford Focus – 1213 авто;Skoda Fabia – 876 авто;Opel Astra – 812 авто;VW Jetta – 742 авто;Opel Zafira – 736 авто;Nissan Rogue – 570 авто;

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію