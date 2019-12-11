Які марки «євроблях» найпопулярніші в Україні
Сьогодні, 06:13
Найпопулярнішими автівками, які "приганяють" в Україну з Європи є легковики марки Volkswagen.
Про це свідчить дослідження auto.ria, - пише Finance ua.
У лютому першу реєстрацію пройшли 34 тисячі вживаних автомобілів, що на 5 тисяч більше, ніж у січні цього ж року.
“Тобто, авторинок зараз демонструє підвищення інтересу покупців до машин, які ввозяться з-за кордону”, – наголошується в дослідженні.
Топ-10 найпопулярніших авто на єврономерах в Україні:
VW Passat – 1860 авто;
Skoda Octavia – 1784 авто;
VW Golf – 1436 авто;
Renault Megane – 1337 авто;
Ford Focus – 1213 авто;
Skoda Fabia – 876 авто;
Opel Astra – 812 авто;
VW Jetta – 742 авто;
Opel Zafira – 736 авто;
Nissan Rogue – 570 авто;
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Про це свідчить дослідження auto.ria, - пише Finance ua.
У лютому першу реєстрацію пройшли 34 тисячі вживаних автомобілів, що на 5 тисяч більше, ніж у січні цього ж року.
“Тобто, авторинок зараз демонструє підвищення інтересу покупців до машин, які ввозяться з-за кордону”, – наголошується в дослідженні.
Топ-10 найпопулярніших авто на єврономерах в Україні:
VW Passat – 1860 авто;
Skoda Octavia – 1784 авто;
VW Golf – 1436 авто;
Renault Megane – 1337 авто;
Ford Focus – 1213 авто;
Skoda Fabia – 876 авто;
Opel Astra – 812 авто;
VW Jetta – 742 авто;
Opel Zafira – 736 авто;
Nissan Rogue – 570 авто;
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