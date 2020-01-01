Як зміниться головна вулиця Луцька після капітального ремонту

В обласному центрі Волині планують зробити капітальний ремонт на проспекті Волі.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав радник Луцького міського головиІгор Поліщук зазначив, що проспект Волі давно перебуває в ганебному стані, є естетично непривабливим і непридатний ні для пішоходів, ні для автомобілістів.За словами радника останні 2 місяці в Луцькраді готували проектно-кошторисну документацію, з‘ясовували і уточняли деталі капітального ремонту, працювали над естетичною стороною капітального ремонту та озелененням."Сьогодні міською радою оголошено процедуру тендерної закупівлі щодо капітального ремонту пр. Волі. Аукціон відбудеться 24 березня,- йдеться в дописі.Так, капітальний ремонт передбачає:1. Заміну аварійних ділянок водогону та зливової каналізації.2. Повну заміну асфальтного покриття з пісиленням основи у місцях, де це є необхідно, перекладання існуючого гранітного бордюрного каміню.3. Повний капремонт тротуарів та технічної смуги, яка буде використовуватися як паркувальне місце.4. Висадку 73 дерев, 495 кущів, 550 багаторічних рослин та декоративних квітів, посів 5510 м2 газонів, кронування існуючих дерев.5. Заміну старого освітлення на сучасне LED-освітлення, встановлення декоративних кованих світильників на пішохідній зоні по тротуарах, реставрація та фарбування існуючих металевих опор, заміна електрошаф.6. Облаштування лав та смітників по усій протяжності проспекту, встановлення обмежуючих стопчиків та декоративних турнікетів.