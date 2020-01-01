Волинський умілець зробив для дружини оригінальний подарунок





Проживає обдарований Микола Мезеін у селі Городище Ковельського району, - пише



Чоловік виготовляє різноманітні декоративно-ужиткові вироби з дерева, а ще його знають як хорошого пічника, дбайливого господаря, турботливого татуся й дідуся та коханого чоловіка.



Зараз Микола Борисович перебуває на заслуженому відпочинку, але його душа – в постійному творчому пошуку… До свята для коханої з кольорових кришечок від пластикових пляшок він виготовив ось такий сигмент для домашньої огорожі. Чи буде вся огорожа такою покаже час, але очі коханої вже мають чому радіти.



Усіх жінок майстер вітає зі святом та бажає кожній здоров’я, любові, душевної гармонії з собою і світом. А чоловіків закликає включати творче натхнення та робити подарунки своїм коханим власними руками.

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