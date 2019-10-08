вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Робота кипить: як ремонтують одну з волинських трас. ФОТО

Робота кипить: як ремонтують одну з волинських трас. ФОТО
На одній із волинських трас тривають ремонтні роботи.

Про це йдеться у дописі на сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області у фейсбуці.

Йдеться про ділянку км 80+000 – км 89+514 автодороги державного значення Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква.

7 березня підрядне підприємство ТзОВ "Автомагістраль-Південь" приступило до влаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу на відфрезерованій ділянці автошляху.

Роботи розпочали зі сторони Львівщини на правій смузі дороги.

"При влаштуванні десятисантиметрового вирівнюючого шару дорожнього одягу на цьому об'єкті використовується крупнозерниста асфальтобетонна суміш. Згодом поверх буде укладено верхній шар, товщиною 5 см, зі щебенево-мастикового матеріалу", - йдеться у дописі.

Далі на ділянці, що ремонтується, підрядник продовжує роботи з фрезерування зношеного дорожнього покриття. Якщо сприятиме погода, то роботи триватимуть й протягом двох наступних вихідних.

Під час проведення ремонтних робіт на об'єкті км 80+000 – км 89+514 автошляху Р-15 організовується реверсний рух транспорту.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, Волинь, дорога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає жінок з святом весни
Останні новини
Робота кипить: як ремонтують одну з волинських трас. ФОТО
Сьогодні, 22:21
Волинський умілець зробив для дружини оригінальний подарунок
Сьогодні, 21:57
Як зміниться головна вулиця Луцька після капітального ремонту
Сьогодні, 21:19
На волинських дорогах побільшало електрокарів
Сьогодні, 20:42
8 березня на Волині виставлять освячену Вселенським патріархом ікону
Сьогодні, 20:10
Схожі новини
Через ремонт траси Доманове-Ковель проїзд транспорту – частково обмежений Через ремонт траси Доманове-Ковель проїзд транспорту – частково обмежений
28 лютий, 10:01
У 2020 році планують відновити понад 233 кілометри волинської траси У 2020 році планують відновити понад 233 кілометри волинської траси
28 січень, 08:10
На трасі Устилуг-Луцьк-Рівне тривають ремонтні роботи. ФОТО На трасі Устилуг-Луцьк-Рівне тривають ремонтні роботи. ФОТО
08 жовтень, 2019, 15:15
Дорогу в селі під Луцьком хочуть відремонтувати до кінця року Дорогу в селі під Луцьком хочуть відремонтувати до кінця року
09 вересень, 2019, 15:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку через коронавірус дезінфікуватимуть маршрутки і тролейбуси
06 березень, 12:25
 1
Робота кипить: як ремонтують одну з волинських трас. ФОТО
Сьогодні, 22:21
 0
Волинський умілець зробив для дружини оригінальний подарунок
Сьогодні, 21:57
 0
Як зміниться головна вулиця Луцька після капітального ремонту
Сьогодні, 21:19
 0
На волинських дорогах побільшало електрокарів
Сьогодні, 20:42
 0
Медіа
відео
1/8