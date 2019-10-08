Робота кипить: як ремонтують одну з волинських трас. ФОТО

На одній із волинських трас тривають ремонтні роботи.Про це йдеться у дописі на сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області у фейсбуці.Йдеться про ділянку км 80+000 – км 89+514 автодороги державного значення Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква.7 березня підрядне підприємство ТзОВ "Автомагістраль-Південь" приступило до влаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу на відфрезерованій ділянці автошляху.Роботи розпочали зі сторони Львівщини на правій смузі дороги."При влаштуванні десятисантиметрового вирівнюючого шару дорожнього одягу на цьому об'єкті використовується крупнозерниста асфальтобетонна суміш. Згодом поверх буде укладено верхній шар, товщиною 5 см, зі щебенево-мастикового матеріалу", - йдеться у дописі.Далі на ділянці, що ремонтується, підрядник продовжує роботи з фрезерування зношеного дорожнього покриття. Якщо сприятиме погода, то роботи триватимуть й протягом двох наступних вихідних.Під час проведення ремонтних робіт на об'єкті км 80+000 – км 89+514 автошляху Р-15 організовується реверсний рух транспорту.