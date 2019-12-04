Луцьких муніципалів переодягнуть в нову форму
07 березень, 22:59
Працівникам департаменту муніципальної варти Луцької міської ради планують придбати нову форму.
Департамент оголосив тендер на закупівлю форменого одягу для працівників. Про це йдеться на сайті публічних закупівель Рrozorro, - пише ІА Конкурент.
Планують витратити на форму 195 тисяч гривень. Подати тендерну пропозицію можна до 12 березня. Аукціон проведуть у цей же ж день.
Муніципали планують закупити 64 форми.
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Департамент оголосив тендер на закупівлю форменого одягу для працівників. Про це йдеться на сайті публічних закупівель Рrozorro, - пише ІА Конкурент.
Планують витратити на форму 195 тисяч гривень. Подати тендерну пропозицію можна до 12 березня. Аукціон проведуть у цей же ж день.
Муніципали планують закупити 64 форми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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