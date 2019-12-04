Луцьких муніципалів переодягнуть в нову форму





Департамент оголосив тендер на закупівлю форменого одягу для працівників. Про це йдеться на сайті публічних закупівель Рrozorro, - пише



Планують витратити на форму 195 тисяч гривень. Подати тендерну пропозицію можна до 12 березня. Аукціон проведуть у цей же ж день.



Муніципали планують закупити 64 форми.

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