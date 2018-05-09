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Чи є у Луцьку «дефіцит» медичних працівників. ФОТО

Чи є у Луцьку «дефіцит» медичних працівників. ФОТО
В обласному центрі Волині обговорили проблеми медичної реформи, яка стосуватиметься вторинної ланки медичної допомоги.

Обговорення відбулося 5 березня під час круглого столу, який організував Громадянський Рух «СВІДОМІ». Його засновником є Андрій Покровський, - пише ІА Конкурент.

Так, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход поцікавився, як у Луцькій міській клінічній лікарні втримують на роботі лікарів та чи відчувається відтік кадрів.
Чи є у Луцьку «дефіцит» медичних працівників. ФОТО


Заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Андрій Смольянінов зауважив, що у лікарні дуже потужний кадровий потенціал.
Чи є у Луцьку «дефіцит» медичних працівників. ФОТО


«Як такої міграції лікарів у нас немає. Від нас не йдуть, а лише приходять. У закладі нормальний психологічний мікроклімат, усім досить комфортно працюється. Я сподіваюся, що саме через це люди залишаються на своїх робочих місцях і нікуди не йдуть. Гірше із молодшим і середнім медичним персоналом, там є недозабезпечення кадрами», – розповів Андрій Смольянінов.

Своєю чергою директорка КЗ «Луцька міська клінічна лікарня» Лариса Духневич додала, що в медзакладі є два доктори наук, десять кандидатів медичних наук, 80 % – спеціалісти вищої і першої категорії.
Чи є у Луцьку «дефіцит» медичних працівників. ФОТО


«Рідко хто може похизуватися таким потенціалом. Нам вдалося зробити ту команду, яка ще поки у щось вірить і щиро надіється, що щось зміниться і все буде. Але з кожним роком втримувати їх стає все тяжче», – підсумувала директорка медзакладу.

Чи є у Луцьку «дефіцит» медичних працівників. ФОТО

Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер, депутатка Луцької міської ради Алла Надточій, Голова самоуряду Волинського Акме-Університету Чи та інші небайдужі лучани.

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Теги: медицина, Луцьк, СВІДОМІ
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Коментарі 1
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Ага поки Духневич отримуватиме з:п 100 тис щомісясно а лікар 5 тисяч А заввідділеннями забирати все бабло у медпредставників за призначене лікування то точно всі лікарі Щалишаться працювати і працюватимуть відлано!! Щодо професорів і кпндидатів то все куплено . Вони такі спеціалісти до яких страшно йти на прийом
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