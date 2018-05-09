Чи є у Луцьку «дефіцит» медичних працівників. ФОТО





Обговорення відбулося 5 березня під час круглого столу, який організував Громадянський Рух «СВІДОМІ». Його засновником є Андрій Покровський, - пише



Так, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход поцікавився, як у Луцькій міській клінічній лікарні втримують на роботі лікарів та чи відчувається відтік кадрів.





Заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Андрій Смольянінов зауважив, що у лікарні дуже потужний кадровий потенціал.





«Як такої міграції лікарів у нас немає. Від нас не йдуть, а лише приходять. У закладі нормальний психологічний мікроклімат, усім досить комфортно працюється. Я сподіваюся, що саме через це люди залишаються на своїх робочих місцях і нікуди не йдуть. Гірше із молодшим і середнім медичним персоналом, там є недозабезпечення кадрами», – розповів Андрій Смольянінов.



Своєю чергою директорка КЗ «Луцька міська клінічна лікарня» Лариса Духневич додала, що в медзакладі є два доктори наук, десять кандидатів медичних наук, 80 % – спеціалісти вищої і першої категорії.





«Рідко хто може похизуватися таким потенціалом. Нам вдалося зробити ту команду, яка ще поки у щось вірить і щиро надіється, що щось зміниться і все буде. Але з кожним роком втримувати їх стає все тяжче», – підсумувала директорка медзакладу.





Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер, депутатка Луцької міської ради Алла Надточій, Голова самоуряду Волинського Акме-Університету Чи та інші небайдужі лучани.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині обговорили проблеми медичної реформи, яка стосуватиметься вторинної ланки медичної допомоги.Обговорення відбулося 5 березня під час круглого столу, який організував Громадянський Рух «СВІДОМІ». Його засновником є, - пише ІА Конкурент Так, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход поцікавився, як у Луцькій міській клінічній лікарні втримують на роботі лікарів та чи відчувається відтік кадрів.Заступник директора з інформаційно-аналітичної роботизауважив, що у лікарні дуже потужний кадровий потенціал.«Як такої міграції лікарів у нас немає. Від нас не йдуть, а лише приходять. У закладі нормальний психологічний мікроклімат, усім досить комфортно працюється. Я сподіваюся, що саме через це люди залишаються на своїх робочих місцях і нікуди не йдуть. Гірше із молодшим і середнім медичним персоналом, там є недозабезпечення кадрами», – розповів Андрій Смольянінов.Своєю чергою директорка КЗ «Луцька міська клінічна лікарня»додала, що в медзакладі є два доктори наук, десять кандидатів медичних наук, 80 % – спеціалісти вищої і першої категорії.«Рідко хто може похизуватися таким потенціалом. Нам вдалося зробити ту команду, яка ще поки у щось вірить і щиро надіється, що щось зміниться і все буде. Але з кожним роком втримувати їх стає все тяжче», – підсумувала директорка медзакладу.Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», депутатка Луцької міської ради, Голова самоуряду Волинського Акме-Університету Чи та інші небайдужі лучани.

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