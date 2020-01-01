ПриватБанк хоче продати Буковель





Державний "ПриватБанк" почав підготовку до продажу непрофільних активів, які дісталися банку від попереднього власника – бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це заявила заступниця голови правління банку Галина Пахачук, - пише



За її словами, ідеться про частку в гірськолижному курорті Буковель: готелі "Зірка Буковелю", готелі Radisson Blu, 16 підіймачів та земельні ділянки. Пахачук зазначила, що на момент націоналізації "ПриватБанку" вартість цього активу оцінювали у 12,6 млрд грн.



Зараз банк обирає консультанта з оцінки і продажу активу, додала вона.



Про намір продати непрофільні активи колишніх власників "ПриватБанку", які дісталися державі після націоналізації, представники банку заявляли ще в жовтні 2018 року. Пресслужба "ПриватБанку" повідомляла, що продадуть частку в гірськолижному курорті "Буковель", готель "Radisson Blu Resort Буковель", готель "Мир" у Києві, футбольний стадіон, тренувальну базу і торгово-розважальний комплекс "Приозерний" у Дніпрі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "ПриватБанк" підбирає консультанта для оцінки та продажу частки у гірськолижному курорті Буковель.Державний "ПриватБанк" почав підготовку до продажу непрофільних активів, які дісталися банку від попереднього власника – бізнесмена. Про це заявила заступниця голови правління банку, - пише Гордон За її словами, ідеться про частку в гірськолижному курорті Буковель: готелі "Зірка Буковелю", готелі Radisson Blu, 16 підіймачів та земельні ділянки. Пахачук зазначила, що на момент націоналізації "ПриватБанку" вартість цього активу оцінювали у 12,6 млрд грн.Зараз банк обирає консультанта з оцінки і продажу активу, додала вона.Про намір продати непрофільні активи колишніх власників "ПриватБанку", які дісталися державі після націоналізації, представники банку заявляли ще в жовтні 2018 року. Пресслужба "ПриватБанку" повідомляла, що продадуть частку в гірськолижному курорті "Буковель", готель "Radisson Blu Resort Буковель", готель "Мир" у Києві, футбольний стадіон, тренувальну базу і торгово-розважальний комплекс "Приозерний" у Дніпрі.

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