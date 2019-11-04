вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Соліст гурту Rammstein побував у Прип`яті

Соліст гурту Rammstein побував у Прип`яті
Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн відвідав місто-привид Прип'ять.

Імовірно, що Тілль Ліндеманн відправився на екскурсію в Чорнобильську зону відчуження після того, як виступив 6 березня в одному з клубів Києва, - пише Канал24.

Ліндеманн опублікував два коротких відео у своєму інстаграмі. На них епатажний співак катається по колу на каруселі в колишньому парку розваг.

Він відзначив свої відеоролики хештегом #chernobyl.

Нагадаємо, що 6 березня 2020 року в Києві відбувся гучний концерт німецьких музикантів Lindemann.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Чорнобиль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає жінок з святом весни
Останні новини
Соліст гурту Rammstein побував у Прип`яті
Сьогодні, 09:10
Чи є у Луцьку «дефіцит» медичних працівників. ФОТО
Сьогодні, 08:17
На Донбасі снайпер бойовиків стріляв у мирного жителя
Сьогодні, 07:22
Які марки «євроблях» найпопулярніші в Україні
Сьогодні, 06:13
Луцька «Волинь» не змогла подарувати тренеру перемогу на день народження
Сьогодні, 05:14
Схожі новини
Члени сімей загиблих під час ліквідації аварії на ЧАЕС їздитимуть у Чорнобиль за кошти Луцька Члени сімей загиблих під час ліквідації аварії на ЧАЕС їздитимуть у Чорнобиль за кошти Луцька
22 січень, 10:29
Повідомили рекордну кількість туристів, які цьогоріч відвідали Чорнобиль Повідомили рекордну кількість туристів, які цьогоріч відвідали Чорнобиль
04 листопад, 2019, 07:32
У Чорнобильській зоні відчуження затримали сталкерів-іноземців У Чорнобильській зоні відчуження затримали сталкерів-іноземців
09 серпень, 2019, 13:41
Поблизу зони відчуження ЧАЕС затримали шістьох сталкерів. ФОТО Поблизу зони відчуження ЧАЕС затримали шістьох сталкерів. ФОТО
03 липень, 2019, 13:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Соліст гурту Rammstein побував у Прип`яті
Сьогодні, 09:10
 0
Чи є у Луцьку «дефіцит» медичних працівників. ФОТО
Сьогодні, 08:17
 0
На Донбасі снайпер бойовиків стріляв у мирного жителя
Сьогодні, 07:22
 0
Які марки «євроблях» найпопулярніші в Україні
Сьогодні, 06:13
 0
Луцька «Волинь» не змогла подарувати тренеру перемогу на день народження
Сьогодні, 05:14
 0
Медіа
відео
1/8