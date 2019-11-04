Соліст гурту Rammstein побував у Прип`яті
Сьогодні, 09:10
Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн відвідав місто-привид Прип'ять.
Імовірно, що Тілль Ліндеманн відправився на екскурсію в Чорнобильську зону відчуження після того, як виступив 6 березня в одному з клубів Києва, - пише Канал24.
Ліндеманн опублікував два коротких відео у своєму інстаграмі. На них епатажний співак катається по колу на каруселі в колишньому парку розваг.
Він відзначив свої відеоролики хештегом #chernobyl.
Нагадаємо, що 6 березня 2020 року в Києві відбувся гучний концерт німецьких музикантів Lindemann.
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Імовірно, що Тілль Ліндеманн відправився на екскурсію в Чорнобильську зону відчуження після того, як виступив 6 березня в одному з клубів Києва, - пише Канал24.
Ліндеманн опублікував два коротких відео у своєму інстаграмі. На них епатажний співак катається по колу на каруселі в колишньому парку розваг.
Він відзначив свої відеоролики хештегом #chernobyl.
Нагадаємо, що 6 березня 2020 року в Києві відбувся гучний концерт німецьких музикантів Lindemann.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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