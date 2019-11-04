Соліст гурту Rammstein побував у Прип`яті

Тілль Ліндеманн відвідав місто-привид Прип'ять.



Імовірно, що Тілль Ліндеманн відправився на екскурсію в Чорнобильську зону відчуження після того, як виступив 6 березня в одному з клубів Києва, - пише



Ліндеманн опублікував два коротких відео у своєму інстаграмі. На них епатажний співак катається по колу на каруселі в колишньому парку розваг.



Він відзначив свої відеоролики хештегом #chernobyl.



Нагадаємо, що 6 березня 2020 року в Києві відбувся гучний концерт німецьких музикантів Lindemann.

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