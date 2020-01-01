Кого із жінок волиняни вважають ідеалом та як ставляться до «чайлдфрі». ОПИТУВАННЯ

Cоціологи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки опитали студентів вишу, а також волинянин різного віку для того, аби зрозуміти, якою вони уявляють собі та що для них уособлює сучасна українська жінка.Про цеповідомили організатори дослідження.Дослідження проводили кандидат соціологічних наук, доцент кафедри загальної і соціальної психології та соціології факультету психології та соціології СНУ імені Лесі Українкита кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри загальної і соціальної психології та соціології факультету психології та соціології СНУ імені Лесі УкраїнкиОтож, студенти-хлопці, описуючи сучасну українську жінку заакцентували увагу як на позитивних рисах, так і негативних, що їм притаманні. Зокрема, поряд із добротою, щирістю, ніжністю, життєрадісністю, хазяйновитістю та іншими, називали і такі, як меркантилізм, фемінізм, надмірна краса, недооцінювання себе. Переважна більшість респондентів звернули увагу на зовнішність жінки, вказавши на її доглянутість та красу і зовсім невелика частка опитаних звернула увагу на те, що сучасна українська жінка – хороша мама. Водночас, майже усі опитані студенти чоловічої статі солідарні у тому, що сучасна жінка - вольова, самостійна, розумна, відповідальна, впевнена в собі, комунікабельна.Думки дівчат-студенток є більш одностайними. Так, лише 15% наголосили на таких рисах як доброта, мудрість, щирість, працьовитість, проте більшість визнала, що сучасна українська жінка володіє тими якостями, які потрібні для побудови кар’єри, зокрема: «цілеспрямованість, незалежність, впевненість у своїх силах, стресостійкість», а також «бути сильною духом».Отже, якщо узагальнювати думки наших респондентів, то для хлопців сучасна українська жінка все ж досить різнопланова, а для дівчат – швидше сучасна амазонка.Наступне запитання мало на меті з’ясувати, якою ж має бути сучасна українська жінка. Жодна із наших респонденток не висловилися категорично, тобто, «домогосподарка» або «кар’єристка», натомість більшість надала перевагу варіанту «бути вільною у виборі свого життєвого та професійного шляху і не залежати від тих стереотипів та ярликів, які нав’язує суспільство». Декілька респонденток вважають, що сучасна українська жінка має поєднувати дім та кар’єру.Хлопці теж підтримали позицію дівчат і висловилися за вільний вибір жінки, лише декілька респондентів зазначили про доцільність поєднання жінкою професійної кар’єри та домашніх справ.Думки людей середнього та старшого віку суттєво не відрізняються у гендерному (статевому) розрізі. Можемо фіксувати лише відмінності у віковому вимірі у трактуванні ролей жінки і чоловіка у сім’ї.Зокрема, люди старшого віку є більш традиційними в поглядах на роль жінки в сім’ї та суспільстві, тоді як люди середнього віку вважають, що сучасний світ дає більше можливостей та більше свобод людині. Зокрема, свобода поширюється на вибір та право жінки або будувати кар’єру, або створювати сім’ю, або поєднувати сім’ю та роботу. Так само ця свобода вибору стосується і права жінки делегувати право бути у декретній відпустці своєму чоловіку. Натомість, люди старшого віку вважають, що право бути у декретній відпустці – це виключне право жінки, підміна ролей, на думку переважної більшості даної категорії опитаних, є не зовсім прийнятною та доречною та може призвести до розладів та руйнування сім’ї.Якщо до цього запитували про абстрактних жінок, то у наступному запитанні поцікавилися конкретніше: якою жінкою хотіла б бути кожна із респонденток та яку жінку хотіли б бачити поряд із собою хлопці.Отримали такі результати: майже усі дівчата вказали на якості, які ще зовсім недавно були притаманні чоловікам, зокрема, енергійність, впевненість у діях, незалежність в тому числі і фінансова, успішність, універсальність. Лише одна дівчина хотіла б бути не лише «мудрою, але і хорошою мамою та дружиною». Хлопці відважилися зізнатися, що поряд із собою хотіли б бачити перш за все жінку: цікаву, розумну, щиру, добру, скромну, відверту, вірну, хазяйновиту, врівноважену тощо.Очевидно, що «чоловічі» якості, на думку дівчат, допоможуть їм у житті, проте хлопці хочуть бачити поряд саме половинку, а не самого себе.Дещо інші думки спостерігаємо у опитаних респондентів старшого віку. Так, люди старшого віку на запитання: «Якою має бути сучасна жінка», найчастіше відповідають «хорошою господинею», «доброю порядною дружиною, хорошою мамою для своїх дітей», «заощадливою».Для відповідей респондентів середнього віку характерною є орієнтація на побудову кар’єри, достатній рівень матеріального благополуччя своєї сім’ї. Тому відповіді людей середнього віку є дотичними до думок респондентів-студентів, сучасна жінка на думку опитаних волинян середнього віку – це «сильна, активна, розумна, уважна, красива, цілеспрямована, життєрадісна, вольова людина, весела, добра, жіночна яка вміло поєднує роботу та сімейний затишок». Крім того, досить велика частка опитаних респондентів середнього та старшого віку акцентували увагу на такій важливій якості сучасної жінки, без якої неможливо обійтись в сучасному світі – це мудрості.Особистими якостями, які мають зробити жінку щасливою у подружньому житті, на думку хлопців-студентів, є: доброта, мудрість, щирість, хазяйновитість, водночас важливими є і якості, які допомагають знайти спільну мову із другою половинкою: повага один до одного, взаєморозуміння, довіра, наявність спільних цінностей. Схожий перелік якостей спостерігаємо і у відповідях студенток. Вони теж вважають, що для щастя у сімейному житті варто бути терплячою, мудрою, доброю, хазяйновитою, вірною, водночас важливо не забувати про другу половинку і виробляти у себе вміння вирішувати конфліктні ситуації, вміння слухати, поважати думку інших.Тривалий час у нашій країні намагалися сформувати певний ідеал, до якого потрібно прагнути. Ми запитали студентів, хто для них є ідеалом сучасної жінки у світі та Україні. Це питання змусило задуматися, тому частина не змогли визначитися із ідеалом. Серед тих, хто відповів, рясніли постаті – відомих та успішних жінок різних епох, серед українських ідеалів називали найчастіше, серед жінок у світовому масштабі –, принцесу. Для деяких дівчат ідеалом є їхня мама, якою вони пишаються.Для хлопців це запитання теж виявилося не з легких. Тому значна частина, як і дівчата, не могли визначитися із ідеалом. А ті, що висловилися – надали перевагу успішним жінкам у світі, віддотаЛюди середнього та старшого віку «ідеалом» сучасної жінки вважають «незламних, активних, добрих, красивих жінок», яких знає весь світ. Досить рідко ця категорія опитаних акцентувала увагу на персоналіях, хоча наші респонденти згадували. Крім того, досить часто звучали відповіді «жінка-дружина» та «жінка-мати», «жінка-господиня», це та яку «люблять, шанують та бояться втратити», «жінка-магніт» без прив’язок до медійних постатей.Сім’я з давніх-давен передбачала наявність дітей, як правило, вихованням яких займалися жінки. У сучасному суспільстві поширені інші тенденції. Зокрема, точаться суперечки про те, що чоловік теж повинен брати активну участь у вихованні дітей, що цей аспект сімейного життя не повинен торкатися лише жінки. У деяких європейських країнах, наприклад, Іспанії, Португалії, Ісландії, Німеччині, та, й зрештою, така ситуація практикується і в Україні чоловіки можуть йти у декретну відпустку. Частина опитаних студентів-хлопців позитивно поставилися до цієї ситуації: «дитині з перших днів потрібна увага як від мами, так і від тата». Інша частина, навпаки – висловилися проти, оскільки вважають, що жінка краще справиться у догляді за дитиною. Зовсім незначна частка опитаних хлопців, біля 10% не визначилися із своїм ставленням.Більшість дівчат відзначили позитивний характер ідеї «чоловік у декреті», одним із аргументів на користь прозвучало: «іноді і чоловікам це потрібно, нехай жінка будує кар’єру». Проте досить значною була частка опитаних, які негативно поставилися, одним із наведених аргументів було таке: «чоловік повинен працювати».Окрім того, у респондентів поцікавилися, як вони ставляться до відмови людей від народження дітей. Майже половина опитаних негативно ставляться до «childfree», оскільки «діти – це майбутнє нації». Більше половини опитаних дівчат ставляться позитивно, хоча зауважують, що «це особистий вибір кожного», «якщо ти не бажаєш мати дитину, то – не заводь її».Більшість хлопців до «childfree» поставилися негативно. Ось один із аргументів: «запорукою сімейного щастя є діти». Ті, що висловилися позитивно теж, як і дівчата, апелювали до вибору кожного.Опитані волиняни середнього та старшого віку здебільшого негативно ставляться до явища «childfree», але траплялися і респонденти, що є більш терплячими в оцінці даного явища та наголошують на тому, що «суспільство має стати більш терпеливими у зв’язку з тим, що іноді за демонстрацією «childfree» статусу стоять абсолютно об’єктивні причини, і ці причини у кожного свої».То якою є сучасна жінка? Результати невеликого опитування показали, що справді сучасною, яка прагне як до професійної реалізації, так і до материнства. Та головне для сучасної жінки – це бути самодостатньою особистістю, саме це забезпечить їй успіх як у побудові кар’єри, так і творенні домашнього затишку.