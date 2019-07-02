Лучанин збив 74-річного дідуся-велосипедиста





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



За кермом легковика перебував 36-річний лучанин. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 74-річного місцевого жителя, котрий виїзджав з другорядної дороги.



Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Фото ілюстративне









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 7 березня, на вулиці Луцькій у селищі Маневичі легковик Nissan Primera збив велосипедиста. Його госпіталізували.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.За кермом легковика перебував 36-річний лучанин. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 74-річного місцевого жителя, котрий виїзджав з другорядної дороги.Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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