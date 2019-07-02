Лучанин збив 74-річного дідуся-велосипедиста
Сьогодні, 10:02
Учора, 7 березня, на вулиці Луцькій у селищі Маневичі легковик Nissan Primera збив велосипедиста. Його госпіталізували.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом легковика перебував 36-річний лучанин. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 74-річного місцевого жителя, котрий виїзджав з другорядної дороги.
Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом легковика перебував 36-річний лучанин. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 74-річного місцевого жителя, котрий виїзджав з другорядної дороги.
Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Фото ілюстративне
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