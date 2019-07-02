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Лучанин збив 74-річного дідуся-велосипедиста

Лучанин збив 74-річного дідуся-велосипедиста
Учора, 7 березня, на вулиці Луцькій у селищі Маневичі легковик Nissan Primera збив велосипедиста. Його госпіталізували.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом легковика перебував 36-річний лучанин. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 74-річного місцевого жителя, котрий виїзджав з другорядної дороги.

Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото ілюстративне




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Теги: аварія, Маневичі
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