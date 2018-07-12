У боулінг-клубі «StrikeCity» для жінок – вечірка та подарунки*
Сьогодні, 11:59
8 березня у боулінг-клубі «StrikeCity» для усіх жінок – особливі привілеї. Протягом цілого дня кожній панянці заклад дарує знижку -50% на десерти.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
О 20.00 розпочнеться вечірка Magic Womеn’s Day. На гостей боулінг-клубу чекає запальне караоке, фірмові страви та приємні подарунки.
Зробіть свято весни неповторним разом зі «StrikeCity»!
Бронювання доріжок столиків за телефонами (067) 334 50 85, (0332) 78 78 80.
ТРЦ ПортCity, вул.Сухомлинського 1, 3-й поверх
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
О 20.00 розпочнеться вечірка Magic Womеn’s Day. На гостей боулінг-клубу чекає запальне караоке, фірмові страви та приємні подарунки.
Зробіть свято весни неповторним разом зі «StrikeCity»!
Бронювання доріжок столиків за телефонами (067) 334 50 85, (0332) 78 78 80.
ТРЦ ПортCity, вул.Сухомлинського 1, 3-й поверх
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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