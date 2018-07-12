У боулінг-клубі «StrikeCity» для жінок – вечірка та подарунки*





Про це повідомляє пресслужба закладу.



О 20.00 розпочнеться вечірка Magic Womеn’s Day. На гостей боулінг-клубу чекає запальне караоке, фірмові страви та приємні подарунки.



Зробіть свято весни неповторним разом зі «StrikeCity»!



Бронювання доріжок столиків за телефонами (067) 334 50 85, (0332) 78 78 80‬.



ТРЦ ПортCity, вул.Сухомлинського 1, 3-й поверх



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 березня у боулінг-клубі «StrikeCity» для усіх жінок – особливі привілеї. Протягом цілого дня кожній панянці заклад дарує знижку -50% на десерти.Про це повідомляє пресслужба закладу.О 20.00 розпочнеться вечірка Magic Womеn’s Day. На гостей боулінг-клубу чекає запальне караоке, фірмові страви та приємні подарунки.Зробіть свято весни неповторним разом зі «StrikeCity»!Бронювання доріжок столиків за телефонами (067) 334 50 85, (0332) 78 78 80‬.ТРЦ ПортCity, вул.Сухомлинського 1, 3-й поверх

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