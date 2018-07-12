вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У боулінг-клубі «StrikeCity» для жінок – вечірка та подарунки*

У боулінг-клубі «StrikeCity» для жінок – вечірка та подарунки*
8 березня у боулінг-клубі «StrikeCity» для усіх жінок – особливі привілеї. Протягом цілого дня кожній панянці заклад дарує знижку -50% на десерти.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

О 20.00 розпочнеться вечірка Magic Womеn’s Day. На гостей боулінг-клубу чекає запальне караоке, фірмові страви та приємні подарунки.

Зробіть свято весни неповторним разом зі «StrikeCity»!

Бронювання доріжок столиків за телефонами (067) 334 50 85, (0332) 78 78 80‬.

ТРЦ ПортCity, вул.Сухомлинського 1, 3-й поверх

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: «StrikeCity», свято, вечірка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає жінок з святом весни
Останні новини
У боулінг-клубі «StrikeCity» для жінок – вечірка та подарунки*
Сьогодні, 11:59
Зеленський присвоїв двом жінкам з Волині звання «заслужених»
Сьогодні, 11:40
Усім мамам Луцька: діти зі «Світлинки» зняли зворушливий відеокліп
Сьогодні, 11:00
Лучанин збив 74-річного дідуся-велосипедиста
Сьогодні, 10:02
На Волині п'яний чоловік хотів відкупитися від поліції доларами
Сьогодні, 09:49
Схожі новини
7 причин святкувати дитячий день народження в боулінг клубі StrikeCity* 7 причин святкувати дитячий день народження в боулінг клубі StrikeCity*
12 липень, 2018, 11:14
У «StrikeCity» - чудові пропозиції для святкування У «StrikeCity» - чудові пропозиції для святкування
30 березень, 2018, 02:10
Лучан запрошують у «StrikeCity» на Андріївські вечорниці Лучан запрошують у «StrikeCity» на Андріївські вечорниці
11 грудень, 2017, 17:55
«StrikeCity» запрошує на драйвову вечірку* «StrikeCity» запрошує на драйвову вечірку*
23 листопад, 2017, 17:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У боулінг-клубі «StrikeCity» для жінок – вечірка та подарунки*
Сьогодні, 11:59
 0
Зеленський присвоїв двом жінкам з Волині звання «заслужених»
Сьогодні, 11:40
 0
Усім мамам Луцька: діти зі «Світлинки» зняли зворушливий відеокліп
Сьогодні, 11:00
 0
Лучанин збив 74-річного дідуся-велосипедиста
Сьогодні, 10:02
 0
На Волині п'яний чоловік хотів відкупитися від поліції доларами
Сьогодні, 09:49
 0
Медіа
відео
1/8