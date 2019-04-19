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Тікав, бо тільки отримав посвідчення: на Волині поліція наздоганяла водія-порушника. ВІДЕО

Тікав, бо тільки отримав посвідчення: на Волині поліція наздоганяла водія-порушника. ВІДЕО
7-го березня близько 23:00 у Нововолинську водій авто Audi не зупинився на вимогу поліції. Поліцейські були змушені слідувати за ним від міської ради і до кільця біля АЗС «ОККО».

Про це повідомляє "БУГ".

За словами правоохоронців, чоловік їхав на заборонні знаки від міської ради. Його наздогнали при виїзді на трасу на Львів.

Водійського посвідчення і документів на авто у водія, яким виявився молодий хлопець, при собі не було. Водій не був п’яним. Як розповідають, не хотів зупинятися, тому що тільки нещодавно отримав посвідчення водія. У разі порушення ним правил дорожнього руху, на посвідчення доведеться перездавати.

На водія було складено два протоколи за керування транспортним засобом без відповідних документів, а також одна постанова за порушення вимог дорожнів знаків.

За словами поліцейських, такі переслідування- не рідкість. Часто водії не бачать і не чують сигналу поліції, деякі зупиняються за метрів 200.


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Теги: Нововолинськ, погоня, поліція
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