Тікав, бо тільки отримав посвідчення: на Волині поліція наздоганяла водія-порушника. ВІДЕО





Про це повідомляє "



За словами правоохоронців, чоловік їхав на заборонні знаки від міської ради. Його наздогнали при виїзді на трасу на Львів.



Водійського посвідчення і документів на авто у водія, яким виявився молодий хлопець, при собі не було. Водій не був п’яним. Як розповідають, не хотів зупинятися, тому що тільки нещодавно отримав посвідчення водія. У разі порушення ним правил дорожнього руху, на посвідчення доведеться перездавати.



На водія було складено два протоколи за керування транспортним засобом без відповідних документів, а також одна постанова за порушення вимог дорожнів знаків.



За словами поліцейських, такі переслідування- не рідкість. Часто водії не бачать і не чують сигналу поліції, деякі зупиняються за метрів 200.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7-го березня близько 23:00 у Нововолинську водій авто Audi не зупинився на вимогу поліції. Поліцейські були змушені слідувати за ним від міської ради і до кільця біля АЗС «ОККО».Про це повідомляє " БУГ ".За словами правоохоронців, чоловік їхав на заборонні знаки від міської ради. Його наздогнали при виїзді на трасу на Львів.Водійського посвідчення і документів на авто у водія, яким виявився молодий хлопець, при собі не було. Водій не був п’яним. Як розповідають, не хотів зупинятися, тому що тільки нещодавно отримав посвідчення водія. У разі порушення ним правил дорожнього руху, на посвідчення доведеться перездавати.На водія було складено два протоколи за керування транспортним засобом без відповідних документів, а також одна постанова за порушення вимог дорожнів знаків.За словами поліцейських, такі переслідування- не рідкість. Часто водії не бачать і не чують сигналу поліції, деякі зупиняються за метрів 200.

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