У Львові вбили двох жінок – матір та доньку
Сьогодні, 13:51
На вулиці Антоновича у Львові учора, 7 березня, виявили в одній з квартир тіла двох жінок з ознаками насильницької смерті.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.
На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку Головного управління поліції Львівщини, територіального підрозділу поліції та співробітники інших служб.
Правоохоронці встановили особи загиблих – ними виявились мешканки квартири віком 57 та 36 років, матір і донька. На їхніх тілах експерти виявили чисельні колото-різані рани.
«Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів, опитали сусідів та знайомих жертв, а також переглянули камери відеоспостереження. Вже за кілька годин було встановлено, що до вбивства жінок причетний 47-річний львів’янин. Зловмисник затриманий у порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід», - повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.
Слідчі Франківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – довічне позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.
На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку Головного управління поліції Львівщини, територіального підрозділу поліції та співробітники інших служб.
Правоохоронці встановили особи загиблих – ними виявились мешканки квартири віком 57 та 36 років, матір і донька. На їхніх тілах експерти виявили чисельні колото-різані рани.
«Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів, опитали сусідів та знайомих жертв, а також переглянули камери відеоспостереження. Вже за кілька годин було встановлено, що до вбивства жінок причетний 47-річний львів’янин. Зловмисник затриманий у порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід», - повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.
Слідчі Франківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – довічне позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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