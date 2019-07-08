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У Львові вбили двох жінок – матір та доньку

У Львові вбили двох жінок – матір та доньку
На вулиці Антоновича у Львові учора, 7 березня, виявили в одній з квартир тіла двох жінок з ознаками насильницької смерті.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку Головного управління поліції Львівщини, територіального підрозділу поліції та співробітники інших служб.

Правоохоронці встановили особи загиблих – ними виявились мешканки квартири віком 57 та 36 років, матір і донька. На їхніх тілах експерти виявили чисельні колото-різані рани.

«Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів, опитали сусідів та знайомих жертв, а також переглянули камери відеоспостереження. Вже за кілька годин було встановлено, що до вбивства жінок причетний 47-річний львів’янин. Зловмисник затриманий у порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід», - повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Слідчі Франківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.


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Теги: вбивство, Львів
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