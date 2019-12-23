На роледромі «GeneratorCity» – знижка для усіх дівчат 8%*
Сьогодні, 14:10
Спеціально до Дня весни арена розваг «GeneratorCity» підготувала для усіх панянок особливу пропозицію для гарного настрою та відпочинку.
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Лише 8 березня дівчатам та жінкам - комплімент від закладу у вигляді 8% знижки на катання на роликах.
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«Відсвяткуйте свято весни із близькими активно та весело, адже саме такі спогади залишаються незабутніми»,- розповіли в адміністрації «GeneratorCity».
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Деталі за телефоном: (067) 334 50 86.
ТРЦ «ПортCity», вул. Сухомлинського 1, 2-й поверх
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⠀
Лише 8 березня дівчатам та жінкам - комплімент від закладу у вигляді 8% знижки на катання на роликах.
⠀
«Відсвяткуйте свято весни із близькими активно та весело, адже саме такі спогади залишаються незабутніми»,- розповіли в адміністрації «GeneratorCity».
⠀
Деталі за телефоном: (067) 334 50 86.
ТРЦ «ПортCity», вул. Сухомлинського 1, 2-й поверх
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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