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На роледромі «GeneratorCity» – знижка для усіх дівчат 8%*

На роледромі «GeneratorCity» – знижка для усіх дівчат 8%*
Спеціально до Дня весни арена розваг «GeneratorCity» підготувала для усіх панянок особливу пропозицію для гарного настрою та відпочинку.

Лише 8 березня дівчатам та жінкам - комплімент від закладу у вигляді 8% знижки на катання на роликах.

«Відсвяткуйте свято весни із близькими активно та весело, адже саме такі спогади залишаються незабутніми»,- розповіли в адміністрації «GeneratorCity».

Деталі за телефоном: (067) 334 50 86.

ТРЦ «ПортCity», вул. Сухомлинського 1, 2-й поверх

На роледромі «GeneratorCity» – знижка для усіх дівчат 8%*


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Теги: «GeneratorCity»
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